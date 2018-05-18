Устойчивые к антибиотикам инфекции угрожают жизням миллионов людей

Каким образом спасительные препараты вдруг становятся убийцами? И сможет ли мир вырваться из этой бактериологической ловушки?
Неважно, каким образом антибактериальные препараты попадают в организм человека — с некачественными продуктами или же по рецепту врача. Факт в том, что именно антибиотики, когда-то победившие страшные болезни, уносившие миллионы жизней, становятся причиной того, что эти инфекции опять возвращаются. Чахотка, чума снова становятся угрожающей реальностью. Когда спасительные препараты вдруг превратились в смертельную угрозу?Специальный репортаж корреспондента НТВ Михаила Плахотника.
Это этого в год умирает 37 тысяч в Европе, а по всему миру около миллиона человек. И эксперты уже говорят о возвращении в средневековье. Все войны человечества унесли в разы меньше жизней, чем то, что не видно глазу: инфекции. Чума, пневмония, туберкулез — перечислять можно долго. В битве с ними понемногу люди начали выигрывать только к концу первой половины ХХ века.
В 1940-е годы открытый британским бактериологом пенициллин перевернул мир. Стало возможным справиться с большинством страшнейших заболеваний — сифилисом, гангреной, туберкулезом, сепсисом и даже сибирской язвой. Но открытие, спасшие десятки миллионов жизней, оказалось ящиком Пандоры с часовым механизмом
Сергей Краевой, заместитель министра здравоохранения РФ: «Ощущение того, что можно победить любую инфекцию, вскружило головы. И часто эти препараты стали применять необоснованно и без показаний».
Бактерии начали приспосабливаться, каждое новое их поколение все лучше сопротивляется антибиотикам, технология изготовления которых заходит в тупик. И лекарственный препарат, на разработку которого уходит десять лет, становится неактуальным уже спустя два года.
Сергей Краевой: «Мы попадаем в ситуацию, когда у нас вроде есть противомикробный или противовирусный препарат, но нет защиты».
За последние 15 лет не было открыто ни одного нового класса антибиотиков. Зато их применение в животноводстве только растет, при том, что страны до сих пор не договорились о едином регламенте.
Елена Саратцева, замруководителя «Роскачества»: «Для некоторых категорий продуктов написано, что содержание антибиотиков не допускается. А дальше в скобках указано предельное количество, которое может быть. Так это значит, что их там быть не должно, или они должны быть?»
Ученые из Института общей генетики имени Вавилова уверены: лучше, чтобы в мясе, молоке, яйцах не было даже разрешенных доз.
Кирилл Шур, научный сотрудник лаборатории генетики микроорганизмов Института общей генетики: «Даже сотые доли антибиотиков способны побудить туберкулез активно защищаться».
В НИИ утверждают, что именно в борьбе с туберкулезом человечество начало терять контроль еще где-то в середине 1980-х. А сейчас подходит к точке невозврата.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Это этого в год умирает 37 тысяч в Европе, а по всему миру около миллиона человек. И эксперты уже говорят о возвращении в средневековье. Все войны человечества унесли в разы меньше жизней, чем то, что не видно глазу: инфекции. Чума, пневмония, туберкулез — перечислять можно долго. В битве с ними понемногу люди начали выигрывать только к концу первой половины ХХ века.
В 1940-е годы открытый британским бактериологом пенициллин перевернул мир. Стало возможным справиться с большинством страшнейших заболеваний — сифилисом, гангреной, туберкулезом, сепсисом и даже сибирской язвой. Но открытие, спасшие десятки миллионов жизней, оказалось ящиком Пандоры с часовым механизмом
Сергей Краевой, заместитель министра здравоохранения РФ: «Ощущение того, что можно победить любую инфекцию, вскружило головы. И часто эти препараты стали применять необоснованно и без показаний».
Бактерии начали приспосабливаться, каждое новое их поколение все лучше сопротивляется антибиотикам, технология изготовления которых заходит в тупик. И лекарственный препарат, на разработку которого уходит десять лет, становится неактуальным уже спустя два года.
Сергей Краевой: «Мы попадаем в ситуацию, когда у нас вроде есть противомикробный или противовирусный препарат, но нет защиты».
За последние 15 лет не было открыто ни одного нового класса антибиотиков. Зато их применение в животноводстве только растет, при том, что страны до сих пор не договорились о едином регламенте.
Елена Саратцева, замруководителя «Роскачества»: «Для некоторых категорий продуктов написано, что содержание антибиотиков не допускается. А дальше в скобках указано предельное количество, которое может быть. Так это значит, что их там быть не должно, или они должны быть?»
Ученые из Института общей генетики имени Вавилова уверены: лучше, чтобы в мясе, молоке, яйцах не было даже разрешенных доз.
Кирилл Шур, научный сотрудник лаборатории генетики микроорганизмов Института общей генетики: «Даже сотые доли антибиотиков способны побудить туберкулез активно защищаться».
В НИИ утверждают, что именно в борьбе с туберкулезом человечество начало терять контроль еще где-то в середине 1980-х. А сейчас подходит к точке невозврата.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии