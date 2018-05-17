Сенат США утвердил назначение Джины Хаспел на пост директора ЦРУ

Большинство членов сената Конгресса США одобрили кандидатуру Джины Хаспел на пост директора Центрального разведывательного управления.
Кандидатуру Джины Хаспел, выдвинутую на пост главы ЦРУ президентом Трампом, поддержали 54 сенатора из 100, 45 выступили против. В голосовании не участвовал сенатор-республиканец Джон Маккейн, отсутствующий из-за болезни.
Хаспел стала первой в истории США женщиной, занявшей пост директора Центрального разведывательного управления. Она сменила на этом посту Майкла Помпео, который стал назначен госсекретарем США.
Напомним, решение президента США Дональда Трампа выдвинуть Хаспел на должность директора ЦРУ встретило противоречивую реакцию конгрессменов из-за ее связей в прошлом с «расширенной программой проведения допросов», во время которых к подозреваемым применялись пытки и физическое насилие.
Хаспел стала первой в истории США женщиной, занявшей пост директора Центрального разведывательного управления. Она сменила на этом посту Майкла Помпео, который стал назначен госсекретарем США.
Напомним, решение президента США Дональда Трампа выдвинуть Хаспел на должность директора ЦРУ встретило противоречивую реакцию конгрессменов из-за ее связей в прошлом с «расширенной программой проведения допросов», во время которых к подозреваемым применялись пытки и физическое насилие.
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