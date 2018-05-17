Колесникову предъявлены обвинения в хищениях при строительстве зданий Эрмитажа

Руководителю группы компаний «Роспан» Никите Колесникову предъявлено обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в хищении денежных средств, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа, руководителю группы компаний «Роспан» Никите Колесникову. Ранее обвинение по этому же уголовному делу было предъявлено бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову.
Сообщение пресс-службы СК РФ: «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Колесникова пресечения в виде заключения под стражу».
Уголовное дело о хищениях в Эрмитаже было возбуждено после срыва сроков строительства фондохранилища на Старой деревне. В пресс-службе музея сообщили, что Эрмитаж предпринимает «беспрецедентные в новейшей истории меры» по взысканию авансированных недобросовестному подрядчику платежей по контракту на строительство фондохранилища на севере Петербурга.
Ранее Следственный комитет России обнародовал фото шикарных интерьеров дома, где живет Никита Колесников. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо.
Сообщение пресс-службы СК РФ: «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении Колесникова пресечения в виде заключения под стражу».
Уголовное дело о хищениях в Эрмитаже было возбуждено после срыва сроков строительства фондохранилища на Старой деревне. В пресс-службе музея сообщили, что Эрмитаж предпринимает «беспрецедентные в новейшей истории меры» по взысканию авансированных недобросовестному подрядчику платежей по контракту на строительство фондохранилища на севере Петербурга.
Ранее Следственный комитет России обнародовал фото шикарных интерьеров дома, где живет Никита Колесников. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо.
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