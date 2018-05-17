Умер американский историк и социолог Ричард Пайпс

Скончался бывший советник
экс-президента США Рональда Рейгана Ричард Пайпс, написавший множество книг по истории России.
Как сообщает польская газета Rzeczpospolita, бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана, профессор Ричард Пайпс скончался в США в возрасте 95 лет.
Пайпс родился в 1923 году в Польше. В 1939 году он вместе с семьей эмигрировал из Польши в США, где получил гражданство.
Ричард Пайпс написал множество книг, посвященных истории России. Этот предмет он преподавал в Гарвардском университете. С 1968 по 1973 Пайпс возглавлял Исследовательский центр по изучению России при Гарвардском университете, а позже стал главным научным консультантом Института по исследованию России при Стэнфордском университете. Основой взглядов Пайпса на историю является его понимание пути России, отличного от траектории развития европейских стран.
Пайпс написал множество книг по истории России, многие из которых были переведены на русский язык. Ученый много раз приезжал в Россию, в том числе для участия в дискуссионном клубе «Валдай» и на другие международные и экономические конференции.
Пайпс родился в 1923 году в Польше. В 1939 году он вместе с семьей эмигрировал из Польши в США, где получил гражданство.
Ричард Пайпс написал множество книг, посвященных истории России. Этот предмет он преподавал в Гарвардском университете. С 1968 по 1973 Пайпс возглавлял Исследовательский центр по изучению России при Гарвардском университете, а позже стал главным научным консультантом Института по исследованию России при Стэнфордском университете. Основой взглядов Пайпса на историю является его понимание пути России, отличного от траектории развития европейских стран.
Пайпс написал множество книг по истории России, многие из которых были переведены на русский язык. Ученый много раз приезжал в Россию, в том числе для участия в дискуссионном клубе «Валдай» и на другие международные и экономические конференции.
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