Автомобилист насмерть сбил женщину на северо-западе Москвы и скрылся

Столичная полиция разыскивает водителя белого внедорожника, который убил пешехода и скрылся с места происшествия.
Сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД РФ: «Вечером в четверг на пересечении бульвара Яна Райниса и улицы Туристская, предположительно, белый внедорожник сбил женщину и скрылся с места происшествия. От полученных травм женщина скончалась на месте».
В полиции уточнили, что авария произошла около 21:20. Ведется расследование всех обстоятельства происшествия. Для розыска автомобиля и скрывшегося с места ДТП водителя введен план «Перехват», пишет ТАСС.
В полиции уточнили, что авария произошла около 21:20. Ведется расследование всех обстоятельства происшествия. Для розыска автомобиля и скрывшегося с места ДТП водителя введен план «Перехват», пишет ТАСС.
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