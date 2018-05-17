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    Автомобилист насмерть сбил женщину на северо-западе Москвы и скрылся

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    Автомобилист насмерть сбил женщину на северо-западе Москвы и скрылся

    Автомобилист насмерть сбил женщину на <nobr>северо-западе</nobr> Москвы и скрылся

    Столичная полиция разыскивает водителя белого внедорожника, который убил пешехода и скрылся с места происшествия.

    Сообщение пресс-службы столичного управления ГИБДД РФ: «Вечером в четверг на пересечении бульвара Яна Райниса и улицы Туристская, предположительно, белый внедорожник сбил женщину и скрылся с места происшествия. От полученных травм женщина скончалась на месте».

    В полиции уточнили, что авария произошла около 21:20. Ведется расследование всех обстоятельства происшествия. Для розыска автомобиля и скрывшегося с места ДТП водителя введен план «Перехват», пишет ТАСС.

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