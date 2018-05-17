Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  

    Путин встретился с Асадом в Сочи

    6 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин встретился с Асадом в Сочи

    Путин встретился с Асадом в Сочи

    Путин встретился с Асадом в Сочи
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.

    Президент России Владимир Путин поздравил приехавшего в Сочи с рабочим визитом президента Сирии Башара Асада со значительными успехами правительственных сил в борьбе с террористическими группировками.

    Владимир Путин, президент РФ: «Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы. И конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса».

    Глава российского государства также поздравил сирийского коллегу с началом священного для мусульман месяца Рамадан. А Башар Асад, в свою очередь, поздравил Владимира Путина с началом нового срока на посту президента РФ и выразил уверенность в том, что очередная встреча дает возможность выработать совместные позиции по переговорному процессу в Астане и в Сочи.

    Башар Асад, президент Сирии: «Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и в Сочи».

    Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.

    В последний раз Путин и Асад лично встречались 11 декабря в Сирии. Тогда лидеры посетили авиабазу Хмеймим, где встретились с летчиками ВКС России. Владимир Путин тогда объявил о возвращении на родину значительной части российского контингента. А до этого президент Сирии 20 ноября прилетал в Сочи, где также встречался с российским лидером и руководством Минобороны и Генштаба ВС РФ, напоминает «Интерфакс».

    Новости по теме

    Ситуация в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru