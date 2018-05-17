Путин встретился с Асадом в Сочи

В Сочи состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.
Президент России Владимир Путин поздравил приехавшего в Сочи с рабочим визитом президента Сирии Башара Асада со значительными успехами правительственных сил в борьбе с террористическими группировками.
Владимир Путин, президент РФ: «Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы. И конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса».
Глава российского государства также поздравил сирийского коллегу с началом священного для мусульман месяца Рамадан. А Башар Асад, в свою очередь, поздравил Владимира Путина с началом нового срока на посту президента РФ и выразил уверенность в том, что очередная встреча дает возможность выработать совместные позиции по переговорному процессу в Астане и в Сочи.
Башар Асад, президент Сирии: «Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и в Сочи».
Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.
В последний раз Путин и Асад лично встречались 11 декабря в Сирии. Тогда лидеры посетили авиабазу Хмеймим, где встретились с летчиками ВКС России. Владимир Путин тогда объявил о возвращении на родину значительной части российского контингента. А до этого президент Сирии 20 ноября прилетал в Сочи, где также встречался с российским лидером и руководством Минобороны и Генштаба ВС РФ, напоминает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы. И конечно, сейчас, после этих военных успехов, безусловно, созданы дополнительные условия для возобновления полноформатного политического процесса».
Глава российского государства также поздравил сирийского коллегу с началом священного для мусульман месяца Рамадан. А Башар Асад, в свою очередь, поздравил Владимира Путина с началом нового срока на посту президента РФ и выразил уверенность в том, что очередная встреча дает возможность выработать совместные позиции по переговорному процессу в Астане и в Сочи.
Башар Асад, президент Сирии: «Сегодняшняя встреча дает нам хорошую возможность выработать совместные позиции на предстоящий период в том, что касается переговорного процесса в Астане и в Сочи».
Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.
В последний раз Путин и Асад лично встречались 11 декабря в Сирии. Тогда лидеры посетили авиабазу Хмеймим, где встретились с летчиками ВКС России. Владимир Путин тогда объявил о возвращении на родину значительной части российского контингента. А до этого президент Сирии 20 ноября прилетал в Сочи, где также встречался с российским лидером и руководством Минобороны и Генштаба ВС РФ, напоминает «Интерфакс».
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