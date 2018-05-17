Трамп пожертвовал свою зарплату на лечение ветеранов

Президент США Дональд Трамп пожертвовал свою зарплату за
январь-март министерству по делам ветеранов.
Как сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс, глава США пожертвовал свой заработок за первый квартал текущего года на медицинские программы министерства.
Сара Сандерос, представитель Белого дома: «В соответствии со своим обещанием в ходе предвыборной кампании президент жертвует свою зарплату на благотворительность. Свой заработок за I квартал 2018 года он пожертвовал министерству по делам ветеранов на их медицинские программы».
Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, при этом он имеет право распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год. Также ему доступны 100 тысяч долларов на поездки и 19 тысяч на развлечения. При этом на безопасность президента и путешествия, в том числе на его отпуск, тратятся десятки миллионов в год.
Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 млрд долларов. Однако сам президент завышает эту цифру и уверяет, что его состояние — 10 млрд долларов. Впрочем, как пишет РИА Новости, большинство экспертов сомневаются в его словах.
Сара Сандерос, представитель Белого дома: «В соответствии со своим обещанием в ходе предвыборной кампании президент жертвует свою зарплату на благотворительность. Свой заработок за I квартал 2018 года он пожертвовал министерству по делам ветеранов на их медицинские программы».
Зарплата президента США составляет 400 тысяч долларов в год, при этом он имеет право распоряжаться счетом на личные расходы в 50 тысяч долларов в год. Также ему доступны 100 тысяч долларов на поездки и 19 тысяч на развлечения. При этом на безопасность президента и путешествия, в том числе на его отпуск, тратятся десятки миллионов в год.
Журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 млрд долларов. Однако сам президент завышает эту цифру и уверяет, что его состояние — 10 млрд долларов. Впрочем, как пишет РИА Новости, большинство экспертов сомневаются в его словах.
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