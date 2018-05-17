Волкер признал неспособность Киева вернуть Крым и Донбасс

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что украинцы не смогут вернуть себе «оккупированные Россией территории».
По мнению Волкера, которое он высказал в интервью BBС, Россия слишком сильна, чтобы Украина смогла вернуть «свои территории».
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «Но цена следующего наступления для России уже возросла, и будет возрастать еще больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны поставить себе вопрос: „А что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые гибнут в Украине, и все это ради чего?“».
Волкер выразил надежду, что Россия «согласится на миротворческую миссию ООН как способ положить конец войне на Донбассе».
Также он ответил на вопрос, действительно ли поставки американского летального вооружения Украине будут способствовать миру.
Курт Волкер: «Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением к новым наступлениям. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену».
Ранее стало известно о поставке 500 американских гранатометов RSRL-1 для Нацгвардии Украины, отряды которой принимают активное участие в силовой операции в Донбассе. А в апреле Киев получил из США 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. Впрочем, это оружие Америка использовать на линии соприкосновения в Донбассе запретила.
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине: «Но цена следующего наступления для России уже возросла, и будет возрастать еще больше. И если это так, то те, кто сидит в Москве, должны поставить себе вопрос: „А что мы от этого получаем? Мы несем потери, смерти российских солдат, которые гибнут в Украине, и все это ради чего?“».
Волкер выразил надежду, что Россия «согласится на миротворческую миссию ООН как способ положить конец войне на Донбассе».
Также он ответил на вопрос, действительно ли поставки американского летального вооружения Украине будут способствовать миру.
Курт Волкер: «Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением к новым наступлениям. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокую цену».
Ранее стало известно о поставке 500 американских гранатометов RSRL-1 для Нацгвардии Украины, отряды которой принимают активное участие в силовой операции в Донбассе. А в апреле Киев получил из США 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. Впрочем, это оружие Америка использовать на линии соприкосновения в Донбассе запретила.
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