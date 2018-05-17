МИД РФ призвал зарубежные СМИ обратить внимание на «правовой беспредел» Украины

В Москве рассчитывают, что международные правозащитные и журналистские структуры не останутся безучастными к судьбе арестованного украинскими властями главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
МИД РФ призвали зарубежных партнеров «обратить, наконец, пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием.
Россия требует от Украины незамедлительного освобождения главреда агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что решение Херсонского суда в отношении Вышинского нельзя расценивать иначе, как наступление на свободу слова на Украине.
Из сообщения МИД РФ: „В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг. Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события“».
Ранее Госдума РФ обратилась к Совету Европы и ОБСЕ с просьбой обратить внимание на принципиальную позицию по нарушениям прав журналистов на Украине. В ОБСЕ уже выразили беспокойство в связи с происходящим и напомнили Украине, что, согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой.
С требованием начать международное разбирательство уже выступили египетские СМИ, там задержание Вышинского назвали шоком. О незыблемости прав журналистов напомнили редакторы китайских газет и выразили надежду на соблюдение Украиной международных норм.
Херсонский городской суд постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу. Ему вменяется подозрение в госизмене. В Херсоне базируется организация «прокуратура АР Крым», созданная, как отмечают политологи, для имитации того, что полуостров якобы все еще украинский.
Россия требует от Украины незамедлительного освобождения главреда агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что решение Херсонского суда в отношении Вышинского нельзя расценивать иначе, как наступление на свободу слова на Украине.
Из сообщения МИД РФ: „В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг. Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события“».
Ранее Госдума РФ обратилась к Совету Европы и ОБСЕ с просьбой обратить внимание на принципиальную позицию по нарушениям прав журналистов на Украине. В ОБСЕ уже выразили беспокойство в связи с происходящим и напомнили Украине, что, согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой.
С требованием начать международное разбирательство уже выступили египетские СМИ, там задержание Вышинского назвали шоком. О незыблемости прав журналистов напомнили редакторы китайских газет и выразили надежду на соблюдение Украиной международных норм.
Херсонский городской суд постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу. Ему вменяется подозрение в госизмене. В Херсоне базируется организация «прокуратура АР Крым», созданная, как отмечают политологи, для имитации того, что полуостров якобы все еще украинский.
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