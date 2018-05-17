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    МИД РФ призвал зарубежные СМИ обратить внимание на «правовой беспредел» Украины

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    МИД РФ призвал зарубежные СМИ обратить внимание на «правовой беспредел» Украины

    МИД РФ призвал зарубежные СМИ обратить внимание на «правовой беспредел» Украины

    В Москве рассчитывают, что международные правозащитные и журналистские структуры не останутся безучастными к судьбе арестованного украинскими властями главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

    МИД РФ призвали зарубежных партнеров «обратить, наконец, пристальное внимание на царящий на Украине правовой беспредел, беспринципную борьбу с любым инакомыслием.

    Россия требует от Украины незамедлительного освобождения главреда агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

    В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что решение Херсонского суда в отношении Вышинского нельзя расценивать иначе, как наступление на свободу слова на Украине.

    Из сообщения МИД РФ: „В России решительно осуждают подобные репрессивные действия в отношении журналиста, всегда честно и добросовестно выполнявшего свой профессиональный долг. Расцениваем это как вопиющий произвол, наступление на свободу слова и попытку киевского режима силовыми методами задушить любые проявления объективности и непредвзятого взгляда на происходящие в стране события“».

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    Ранее Госдума РФ обратилась к Совету Европы и ОБСЕ с просьбой обратить внимание на принципиальную позицию по нарушениям прав журналистов на Украине. В ОБСЕ уже выразили беспокойство в связи с происходящим и напомнили Украине, что, согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой.

    С требованием начать международное разбирательство уже выступили египетские СМИ, там задержание Вышинского назвали шоком. О незыблемости прав журналистов напомнили редакторы китайских газет и выразили надежду на соблюдение Украиной международных норм.

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    Супруга Вышинского рассказала НТВ о здоровье задержанного журналиста
    Херсонский городской суд постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу. Ему вменяется подозрение в госизмене. В Херсоне базируется организация «прокуратура АР Крым», созданная, как отмечают политологи, для имитации того, что полуостров якобы все еще украинский.

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