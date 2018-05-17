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    Спецслужбы стран СНГ обсудили в Москве подготовку к ЧМ-2018. СНГ, терроризм, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпецслужбы стран СНГ обсудили в Москве подготовку к ЧМ-2018

    Спецслужбы стран СНГ обсудили в Москве подготовку к ЧМ-2018

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    Спецслужбы стран СНГ обсудили в Москве подготовку к ЧМ-2018

    Спецслужбы стран СНГ обсудили в Москве подготовку к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В Москве сегодня встретился Совет руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ. Это уже 44-е подобное заседание.

      На Совете обсуждали совместную борьбу с терроризмом, розыск террористов и трансграничную преступность.

      Среди прочего речь зашла о ситуации на севере Афганистана, так как в этой стране сейчас вновь обострилась обстановка, а также о подготовке к чемпионату мира по футболу. Руководители спецслужб стран СНГ изучили вопросы нейтрализации угроз экстремистского характера, которые могут повлиять на обеспечение безопасности чемпионата.

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