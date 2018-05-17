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    Путин: на гособоронзаказ в этом году выделено 1, 5 трлн рублей. вооружение, промышленность, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: на гособоронзаказ в этом году выделено 1,5 трлн рублей

    Путин: на гособоронзаказ в этом году выделено 1,5 трлн рублей

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    Путин: на гособоронзаказ в этом году выделено 1,5 трлн рублей

    Путин: на гособоронзаказ в этом году выделено 1,5 трлн рублей

      На всех исполнителях гособоронзаказа лежит персональная ответственность, сегодня в Сочи заявил Владимир Путин на третьем по счету совещании, посвященном развитию Вооруженных сил.

      По словам президента, в этом году по линии Минобороны на новую военную технику и вооружение выделили значительную сумму — почти полтора триллиона рублей. Эти деньги должны быть использованы максимально рационально.

      Путин пояснил, что в соответствии с этими контрактами Вооруженные силы РФ должны получить более 160 единиц авиационной техники, 10 боевых надводных кораблей, 14 космических комплексов, арсеналы общего назначения должны будут быть пополнены 500 единицами ракетно-артиллерийского вооружения танков и бронемашин.

      Владимир Путин, президент РФ: «Обращу внимание: на всех исполнителях (гособоронзаказа) лежит персональная ответственность строго соблюдать как сроки изготовления оружия и техники, так и утвержденный график поставок. Таким образом, необходимо поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота».

      Путин также заявил, что руководство страны ждет от конструкторских бюро и НИИ прорывных, нестандартных и эффективных решений. Которые позволят сократить время и затраты на создание и внедрение нового оружия при повышении его качества.

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