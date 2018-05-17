В Литве хотят ввести штраф до 300 евро за ношение георгиевской ленточки

В литовском парламенте предложили ввести наказание за ношение георгиевской ленточки.

С инициативой ввести штрафы за ношение георгиевской ленточки выступили парламентарии из оппозиционной партии «Союз отечества — Христианские демократы». За публичную демонстрацию символа Победы они намерены ввести штрафы — от 150 до 300 евро.



Окончательное решение сейм примет на осенней сессии, но каким оно будет, можно судить уже сейчас. В ходе предварительного голосования 41 депутат высказался «за», 10 — «против», 25 — воздержались. Напомним, что в Литве регулярно проходят шествия ветеранов, воевавших на стороне фашистов, а также им сочувствующих. Штрафовать участников этих маршей никто не предлагает.