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    В Литве хотят ввести штраф до 300 евро за ношение георгиевской ленточки. Великая Отечественная война, история, Прибалтика, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Литве хотят ввести штраф до 300 евро за ношение георгиевской ленточки

    В Литве хотят ввести штраф до 300 евро за ношение георгиевской ленточки

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    В Литве хотят ввести штраф до 300 евро за ношение георгиевской ленточки

    В Литве хотят ввести штраф до 300 евро за ношение георгиевской ленточки

    В Литве хотят ввести штраф до 300 евро за ношение георгиевской ленточки

      В литовском парламенте предложили ввести наказание за ношение георгиевской ленточки.

      С инициативой ввести штрафы за ношение георгиевской ленточки выступили парламентарии из оппозиционной партии «Союз отечества — Христианские демократы». За публичную демонстрацию символа Победы они намерены ввести штрафы — от 150 до 300 евро.

      Окончательное решение сейм примет на осенней сессии, но каким оно будет, можно судить уже сейчас. В ходе предварительного голосования 41 депутат высказался «за», 10 — «против», 25 — воздержались. Напомним, что в Литве регулярно проходят шествия ветеранов, воевавших на стороне фашистов, а также им сочувствующих. Штрафовать участников этих маршей никто не предлагает.

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