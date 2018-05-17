Арестован капитан задержанного в Крыму украинского судна

Суд арестовал капитана украинского рыболовецкого судна, задержанного на Украине за браконьерство.
Суд в Крыму постановил заключить под стражу капитана украинского рыболовецкого судна, задержанного за незаконную ловлю рыбы на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское пограничное управление ФСБ.
Пресс-служба погрануправления ФСБ по Республике Крым: «Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания».
Судно «ЯМК-0041», приписанное к порту украинского города Очакова, было задержано российскими пограничниками 4 мая. Вместе с экипажем из 5 человек судно сопроводили в Крым, изъяли сети и весь улов. Пограничники сообщали, что в сетях погибли почти 50 дельфинов, несколько акул, а также несколько рыб вида камбала-калкан, ловля которых в это время года запрещена. Против капитана судна возбуждено дело о незаконной добыче биологических водных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ. В Госпогранслужбе Украины ранее заявили, что «ЯМК-0041» не имел разрешения на пересечение украинской границы.
Пресс-служба погрануправления ФСБ по Республике Крым: «Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания».
Судно «ЯМК-0041», приписанное к порту украинского города Очакова, было задержано российскими пограничниками 4 мая. Вместе с экипажем из 5 человек судно сопроводили в Крым, изъяли сети и весь улов. Пограничники сообщали, что в сетях погибли почти 50 дельфинов, несколько акул, а также несколько рыб вида камбала-калкан, ловля которых в это время года запрещена. Против капитана судна возбуждено дело о незаконной добыче биологических водных ресурсов в исключительной экономической зоне РФ. В Госпогранслужбе Украины ранее заявили, что «ЯМК-0041» не имел разрешения на пересечение украинской границы.
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