Минстрой намерен обязать россиян перейти на «умные» счетчики на коммуналку

Минстрой РФ планирует сделать обязательной установку «умных» приборов учета в новостройках и домах после ремонта.
Минстрой планирует сделать обязательной установку в многоквартирных домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний. Новшество планируется ввести в середине следующего года, оно коснется новостроек и домов после капитального ремонта, сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующие документы ведомства.
Сообщается, что профильные ведомства планируют начать разработку поправок в нормативные акты с начала 2019 года, чтобы изменения вступили в силу в июле.
Новые счетчики будут сами собирать информацию о потреблении ресурсов и автоматически отправлять их в центры сбора данных. Ожидается, что с установкой «умных» приборов учета сократятся или прекратятся попытки сфальсифицировать показания, сообщил изданию депутат Госдумы Александр Сидякин, один из авторов инициативы.
Александр Сидякин, первый запред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ: «В чем смысл системы? В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный „мозг“, которая передает показания в пределах 4–6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано».
Закон предусматривает возможность устанавливать такие счетчики уже сейчас, но их установка пока необязательна. Жилищный кодекс позволяет рассчитывать с помощью подобных приборов не только затраты на свет и воду, но и на общедомовые нужды. Авторы инициативы также намерены автоматизировать учет работы всех систем, которые обслуживают жилые дома.
Сообщается, что профильные ведомства планируют начать разработку поправок в нормативные акты с начала 2019 года, чтобы изменения вступили в силу в июле.
Новые счетчики будут сами собирать информацию о потреблении ресурсов и автоматически отправлять их в центры сбора данных. Ожидается, что с установкой «умных» приборов учета сократятся или прекратятся попытки сфальсифицировать показания, сообщил изданию депутат Госдумы Александр Сидякин, один из авторов инициативы.
Александр Сидякин, первый запред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ: «В чем смысл системы? В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный „мозг“, которая передает показания в пределах 4–6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано».
Закон предусматривает возможность устанавливать такие счетчики уже сейчас, но их установка пока необязательна. Жилищный кодекс позволяет рассчитывать с помощью подобных приборов не только затраты на свет и воду, но и на общедомовые нужды. Авторы инициативы также намерены автоматизировать учет работы всех систем, которые обслуживают жилые дома.
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