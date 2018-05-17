Житель подмосковной высотки погиб, убегая от полиции по простыням

Правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, который из квартиры многоэтажки по связанным простыням пытался удрать от наряда полиции, сорвался, получил тяжелые травмы и скончался на руках врачей.
Трагедия в поселке Нахабино, который административно относится к Красногорску, произошла накануне, но известно об этом стало только сегодня. Как сообщается на сайте подмосковного управления СКР, все началось утром, когда к мужчине домой пришли московские правоохранители для опроса в рамках проверки, проводимой в отношении него на предмет совершения мошеннических действий.
Хозяин с гостями в форме общаться не захотел и решил покинуть квартиру, расположенную на 12-м этаже, по связанным простыням. Примерно на уровне 6-го этажа он сорвался и упал. Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу, где через несколько часов он умер. Проводится доследственная проверка.
Хозяин с гостями в форме общаться не захотел и решил покинуть квартиру, расположенную на 12-м этаже, по связанным простыням. Примерно на уровне 6-го этажа он сорвался и упал. Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу, где через несколько часов он умер. Проводится доследственная проверка.
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