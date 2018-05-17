В США жертвам похотливого доктора заплатят 500 млн долларов

Рекордные полмиллиарда долларов выплатят в качестве компенсации жертвам домогательств со стороны спортивного врача Ларри Нассара.
Дальше еще удивительнее: материальную ответственность за преступления возьмет на себя Университет Мичигана. Именно его сотрудником официально числился врач женской сборной США по спортивной гимнастике. Там же, в Мичигане, проходили тренировки, во время которых Нассар совершал свои преступления.
Сейчас похотливый доктор отбывает пожизненный срок в тюрьме. Пострадавших девушек насчитывается более 300. В среднем получается, что каждая из них получит более полутора миллионов долларов.
Суд округа Итон американского штата Мичиган за сексуальное насилие в отношении спортсменок приговорил бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет.
Сейчас похотливый доктор отбывает пожизненный срок в тюрьме. Пострадавших девушек насчитывается более 300. В среднем получается, что каждая из них получит более полутора миллионов долларов.
Суд округа Итон американского штата Мичиган за сексуальное насилие в отношении спортсменок приговорил бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет.
Комментарии