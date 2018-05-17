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    В США жертвам похотливого доктора заплатят 500 млн долларов. изнасилования, спорт, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ США жертвам похотливого доктора заплатят 500 млн долларов

    В США жертвам похотливого доктора заплатят 500 млн долларов

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    В США жертвам похотливого доктора заплатят 500 млн долларов

    В США жертвам похотливого доктора заплатят 500 млн долларов

      Рекордные полмиллиарда долларов выплатят в качестве компенсации жертвам домогательств со стороны спортивного врача Ларри Нассара.

      Дальше еще удивительнее: материальную ответственность за преступления возьмет на себя Университет Мичигана. Именно его сотрудником официально числился врач женской сборной США по спортивной гимнастике. Там же, в Мичигане, проходили тренировки, во время которых Нассар совершал свои преступления.

      Сейчас похотливый доктор отбывает пожизненный срок в тюрьме. Пострадавших девушек насчитывается более 300. В среднем получается, что каждая из них получит более полутора миллионов долларов.

      Суд округа Итон американского штата Мичиган за сексуальное насилие в отношении спортсменок приговорил бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара к тюремному заключению сроком от 40 до 125 лет.

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