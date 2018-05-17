Пророк, мученик, воин: вышла книга воспоминаний об убитом журналисте Бузине

В российской столице представили сборник воспоминаний об украинском журналисте и писателе Олесе Бузине. Он был известен своими публикациями, в которых резко критиковал идею национализма. Бузина был убит у подъезда своего дома в Киеве.
Олесь Бузина не раз защищал свое имя в украинских судах, где его пытались обвинить в разжигании национальной вражды и клевете, в том числе в отношении украинской иконы Тараса Шевченко. Одна из книг Бузины называется «Вурдалак Тарас Шевченко». Все процессы дерзкий писатель и журналист выиграл, потому, что никто не может обвинить его ни в приспособленчестве, ни в двоемыслии. Это слова, которыми заканчивается сборник «„Олесь Бузина. Пророк и мученик“.
Владимир Олейник, в 2006–2014 гг. — депутат Верховной рады Украины: Есть пословица: в огороде бузина… это черт, Бузина стал опасен. Мы требуем возмездия, чтобы никто не имел права убивать за правду».
Валентина Бузина, мать писателя и журналиста, убитого киевскими националистами, сегодня благодарила авторов сборника и цитировала сына: если вам скажут, что я умер, не верьте.
Валентина Бузина, мать Олеся Бузины: «Я очень сожалею что в зале нет сына. Но так жизнь распорядилась».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, среди тех, кто написал статьи для сборника, — известные писатели, журналисты и политики России и Украины — стран, которые сам Бузина видел как единый организм.
Армен Гаспарян, писатель, историк: «Для него не было Украины, для него была Малороссия, часть великого пространства, которая называется Россия. Он никогда не делил это».
Захар Прилепин, Александр Проханов, Владимир Соловьёв, Владимир Жириновский. «Происходящее на Украине сегодня — это вывих истории», — слова, которыми закончил свое эссе о Бузине Карен Шахназаров. Об интеллектуальной основательности журналиста говорил сегодня писатель и политик Сергей Шаргунов.
Бузину убили те, кто чувствовал свою безнаказанность. Ни украинское следствие, ни украинские суды так и не смогли привлечь преступников, вроде бы пойманных, к реальной ответственности.
Олеся Бузину убили возле собственного дома 3 года назад. Сборник — это попытка взглянуть на то, как Украина вдруг или совсем не вдруг была ввергнута в пучину радикального национализма. 48 авторов помогали писать книгу, в которой собраны воспоминания друзей и соратников писателя и журналиста, до последнего своего дня доказывавшего опасность того пути, по которому продолжает идти сейчас Украина, героизируя неофашстов и пестуя неофашизм.
Угрозы в адрес Бузины после 2014 года поступали постоянно, но, имея двойное гражданство, Бузина снова и снова возвращался на Украину и не прекращал своих попыток открыть людям глаза на правду. Пророк, мученик. Участники презентации сегодня добавляли: еще и воин, с пером в руках боровшийся против бесчисленных нарушений человеческих прав и попрания истории в стране победившей демократии.
Владимир Олейник, в 2006–2014 гг. — депутат Верховной рады Украины: Есть пословица: в огороде бузина… это черт, Бузина стал опасен. Мы требуем возмездия, чтобы никто не имел права убивать за правду».
Валентина Бузина, мать писателя и журналиста, убитого киевскими националистами, сегодня благодарила авторов сборника и цитировала сына: если вам скажут, что я умер, не верьте.
Валентина Бузина, мать Олеся Бузины: «Я очень сожалею что в зале нет сына. Но так жизнь распорядилась».
Как передает корреспондент НТВ Алексей Прокин, среди тех, кто написал статьи для сборника, — известные писатели, журналисты и политики России и Украины — стран, которые сам Бузина видел как единый организм.
Армен Гаспарян, писатель, историк: «Для него не было Украины, для него была Малороссия, часть великого пространства, которая называется Россия. Он никогда не делил это».
Захар Прилепин, Александр Проханов, Владимир Соловьёв, Владимир Жириновский. «Происходящее на Украине сегодня — это вывих истории», — слова, которыми закончил свое эссе о Бузине Карен Шахназаров. Об интеллектуальной основательности журналиста говорил сегодня писатель и политик Сергей Шаргунов.
Бузину убили те, кто чувствовал свою безнаказанность. Ни украинское следствие, ни украинские суды так и не смогли привлечь преступников, вроде бы пойманных, к реальной ответственности.
Олеся Бузину убили возле собственного дома 3 года назад. Сборник — это попытка взглянуть на то, как Украина вдруг или совсем не вдруг была ввергнута в пучину радикального национализма. 48 авторов помогали писать книгу, в которой собраны воспоминания друзей и соратников писателя и журналиста, до последнего своего дня доказывавшего опасность того пути, по которому продолжает идти сейчас Украина, героизируя неофашстов и пестуя неофашизм.
Угрозы в адрес Бузины после 2014 года поступали постоянно, но, имея двойное гражданство, Бузина снова и снова возвращался на Украину и не прекращал своих попыток открыть людям глаза на правду. Пророк, мученик. Участники презентации сегодня добавляли: еще и воин, с пером в руках боровшийся против бесчисленных нарушений человеческих прав и попрания истории в стране победившей демократии.
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