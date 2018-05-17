Под Тверью проверяют сообщения о найденных в котельной останках советских солдат

Прокуратура Тверской области начала проверку информации о мешке с останками погибших в Великую Отечественную войну солдат, который хранился в поселковой котельной.
Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка организована после появившейся в СМИ публикации о том, что в котельной поселка Эммаус нашли мешок, в котором оказались кости солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.
Прокуратура Тверской области: «Прокуратурой Калининского района организована проверка в связи с публикацией в СМИ о том, что в ангаре котельной поселка Эммаус Калининского района хранится мешок с останками бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны»
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
О том, что в котельной поселка Эммаус почти полгода пролежали останки советских воинов, сообщил портал TVTVER.ru. Воинов собирались перезахоронить еще 22 июня, но почему-то не сделали этого.
Между тем местные жители рассказали, что в прошлом году останки были переданы тогдашнему главе поселка. Какое-то время прах бойцов пролежал в кабинете чиновника, а потом исчез. А спустя почти год нашелся в котельной. То, что это именно те самые останки, утверждают и в поисковом центре «Подвиг». Сейчас поисковики готовят документы, подтверждающие происхождение костей.
Прокуратура Тверской области: «Прокуратурой Калининского района организована проверка в связи с публикацией в СМИ о том, что в ангаре котельной поселка Эммаус Калининского района хранится мешок с останками бойцов, погибших во время Великой Отечественной войны»
По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
О том, что в котельной поселка Эммаус почти полгода пролежали останки советских воинов, сообщил портал TVTVER.ru. Воинов собирались перезахоронить еще 22 июня, но почему-то не сделали этого.
Между тем местные жители рассказали, что в прошлом году останки были переданы тогдашнему главе поселка. Какое-то время прах бойцов пролежал в кабинете чиновника, а потом исчез. А спустя почти год нашелся в котельной. То, что это именно те самые останки, утверждают и в поисковом центре «Подвиг». Сейчас поисковики готовят документы, подтверждающие происхождение костей.
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