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    СК РФ возбудил дело против журналиста, призвавшего разбомбить Крымский мост. Крым, СМИ, США, Украина, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК РФ возбудил дело против журналиста, призвавшего разбомбить Крымский мост

    СК РФ возбудил дело против журналиста, призвавшего разбомбить Крымский мост

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    СК РФ возбудил дело против журналиста, призвавшего разбомбить Крымский мост

    СК РФ возбудил дело против журналиста, призвавшего разбомбить Крымский мост

    СК РФ возбудил дело против журналиста, призвавшего разбомбить Крымский мост

      Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, опубликовавшего в журнале статью с призывом к Украине разбомбить Крымский мост.

      СК РФ возбудил уголовное дело против колумниста американского издания Washington Examiner Тома Рогана, который опубликовал статью к призывом взорвать Крымский мост. Журналиста подозревают в осуществлении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

      Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана, размещённой в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления».

      Петренко добавила, что следователи начали проверку и в отношении редактора интернет-издания Washington Examiner.

      Статья колумниста Тома Рогана под заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» вышла накануне. В ней журналист назвал открытие моста «возмутительным оскорблением Украины как нации» и заявил, что Украина может и должна нанести авиаудар по мосту. На публикацию отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью «проявлением некачественной журналистики» и предположил, что на нее следует обратить внимание правоохранительным органам США.

      Мост, соединивший Крым с территорией Краснодарского края, открылся два дня назад, в церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин. Накануне по автодорожной части моста было открыто регулярное движение. Крымский мост стал самым протяженным в России.

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