СК РФ возбудил дело против журналиста, призвавшего разбомбить Крымский мост

Следственный комитет возбудил уголовное дело против американского журналиста Тома Рогана, опубликовавшего в журнале статью с призывом к Украине разбомбить Крымский мост.
СК РФ возбудил уголовное дело против колумниста американского издания Washington Examiner Тома Рогана, который опубликовал статью к призывом взорвать Крымский мост. Журналиста подозревают в осуществлении публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, сообщила в четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана, размещённой в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления».
Петренко добавила, что следователи начали проверку и в отношении редактора интернет-издания Washington Examiner.
Статья колумниста Тома Рогана под заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» вышла накануне. В ней журналист назвал открытие моста «возмутительным оскорблением Украины как нации» и заявил, что Украина может и должна нанести авиаудар по мосту. На публикацию отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью «проявлением некачественной журналистики» и предположил, что на нее следует обратить внимание правоохранительным органам США.
Мост, соединивший Крым с территорией Краснодарского края, открылся два дня назад, в церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин. Накануне по автодорожной части моста было открыто регулярное движение. Крымский мост стал самым протяженным в России.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Как полагает следствие, в указанной статье Тома Рогана, размещённой в открытом доступе в сети Интернет, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации, имеющей цель дестабилизации деятельности органов власти Российской Федерации и воздействия на принятие ими решений, то есть совершения преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ. В настоящее время следствием назначена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств этого преступления».
Петренко добавила, что следователи начали проверку и в отношении редактора интернет-издания Washington Examiner.
Статья колумниста Тома Рогана под заголовком «Украина должна взорвать Крымский мост Путина» вышла накануне. В ней журналист назвал открытие моста «возмутительным оскорблением Украины как нации» и заявил, что Украина может и должна нанести авиаудар по мосту. На публикацию отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал статью «проявлением некачественной журналистики» и предположил, что на нее следует обратить внимание правоохранительным органам США.
Мост, соединивший Крым с территорией Краснодарского края, открылся два дня назад, в церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин. Накануне по автодорожной части моста было открыто регулярное движение. Крымский мост стал самым протяженным в России.
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