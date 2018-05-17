Следователи показали богатства фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

Следственный комитет России обнародовал фото шикарных интерьеров дома, где живет один из фигурантов дела о хищениях в Эрмитаже — бизнесмен Никита Колесников.
На опубликованных в Telegram СК РФ фотографиях показаны пачки пятитысячных купюр и валюты, а также дорогие часы и ювелирные украшения, картины, интерьеры в стиле дворцовой классики, бильярдная комната. По данным источника РИА Новости, снимки были сделаны при обысках в доме фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже Никиты Колесникова.
Бизнесмен Колесников возглавляет группу компаний «Роспан» и, по данным следователей, совместно с бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым похитил не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий знаменитого музея.
Согласно материалам дела, подозреваемые «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации, следует из материалов дела.
Ранее сегодня СК сообщил об очередном задержании экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо.
Ранее Пирумов попал под суд по обвинению в хищении бюджетных средств при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, а также Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского.
Чиновник был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей. Чиновник был освобожден от наказания прямо в зале суда, так как уже отбыл срок во время содержания под стражей в СИЗО. Сегодня же суд ужесточил ему наказание только в части штрафа.
Бизнесмен Колесников возглавляет группу компаний «Роспан» и, по данным следователей, совместно с бывшим замминистра культуры РФ Григорием Пирумовым похитил не менее 450 миллионов рублей при строительстве новых зданий знаменитого музея.
Согласно материалам дела, подозреваемые «организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить». Большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации, следует из материалов дела.
Ранее сегодня СК сообщил об очередном задержании экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова. Еще одним фигурантом этого дела является бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Бориса Мазо.
Ранее Пирумов попал под суд по обвинению в хищении бюджетных средств при реставрации Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей, драматического театра в Пскове, а также Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского.
Чиновник был приговорен к 1 году 6 месяцам колонии и штрафу в 400 тыс. рублей. Чиновник был освобожден от наказания прямо в зале суда, так как уже отбыл срок во время содержания под стражей в СИЗО. Сегодня же суд ужесточил ему наказание только в части штрафа.
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