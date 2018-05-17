Меры безопасности или тотальный контроль: в Москве оценили систему распознавания лиц

В Москве подвели итоги работы системы распознавания лиц. «Умные» камеры установили в столичном метро, вся информация стекается в единую базу. Если снимок пассажира совпадает с фотопортретом человека, который числится в розыске, сигнал мгновенно поступает дежурному полицейскому.

Если в последнее время вам кажется, что за вами следят, возможно, вам не кажется, особенно если вы спускаетесь в столичную подземку. Установленные там камеры теперь не просто фиксируют происходящее, но и с большой вероятностью могут понять, что перед ними нарушитель. Девятерых уже задержали.



Ирина Сатарова, пресс-служба Московского метрополитена: «Информация о том, что обнаружен человек, находящийся в розыске, поступает сотрудникам полиции на специальный мобильный комплекс. Решение о дальнейших действиях принимает сотрудник полиции».



Камера может запросто разглядеть 20 человек в секунду, при этом неважно, смотрят в нее пассажиры или нет, улыбаются или вовсе надели очки.



Система распознавания лиц — умная и быстрая проверка документов, при этом гражданин не имеет понятия, что эти самые документы проверяют. Как это работает? Человек, хоть раз попавший в объектив такой камеры, автоматически попадает в единую базу, после чего от этих глаз уже не спрятаться, камера найдет даже в толпе того, кто совершил какое-либо правонарушение.



Крупнейшая в мире сеть видеонаблюдения с функцией распознавания лиц работает в Китае. Это 170 миллионов глаз с встроенным искусственным интеллектом, потеряться не удастся даже в многотысячной толпе. В таком потоке камеры распознали китайца Ао на одном из концертов. Мужчина никак не ожидал, что его задержат, едва он займет место в зале.



Ли Джин, полицейский: «Подозреваемый был поражен тем, что мы его забрали. Он и не подозревал, что полиция сможет его так быстро опознать в толпе из 60 тысяч человек».



Как передает корреспондент Светлана Андреева, китайские камеры не только могут опознать нарушителя, но и наказать его. Если вдруг человек, например, решит перейти дорогу на красный, искусственный интеллект его затормозит и пришлет вдогонку штраф.



Михаил Иванов, генеральный директор компании-разработчика технологии распознавания лиц: «Задача машины — не превзойти человека, хотя, может быть, когда-нибудь мы, не дай бог, доживем до того времени, когда машины нас превзойдут, но на текущий момент она выполняет то, что называется, основные операции — освобождает человека от какой-то рутины».



Иными словами, возможно, человеческий глаз и мозг распознают лица и лучше, но камеры способны обрабатывать информации гораздо больше. И когда количество перейдет в качество, всевидящий «Большой брат» перестанет быть литературной фантастикой, а людям придется искать ответ на вопрос: где заканчиваются необходимые меры безопасности и начинается тотальный контроль?