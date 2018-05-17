Спасатели предупредили о надвигающейся на Москву сильной грозе

Гроза, дождь, град обрушатся на Москву в ближайшие часы. В МЧС предупредили о сильном ветре.

Москвичей в ближайшие часы ждет гроза и ветер с порывами до 17 метров. Действующий «желтый» уровень погодной опасности продлен до 18 мая.



МЧС России по Москве: «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до 23 часов 17 мая в отдельных районах города Москвы ожидается гроза с дождем, местами град, при грозе усиление ветра с порывами до 12–17 метров в секунду».



Ранее метеорологи отмечали, что со стороны Польши в центр европейской части России движется циклон, который принесет дожди и ограничит дневной прогрев воздуха. На выходных будет облачно, дождливо, подует холодный ветер. В начале следующей недели в столице ожидается более солнечная погода с дневными температурами в районе плюс 20–25 градусов.