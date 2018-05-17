Ингеборга Дапкунайте, Виктор Балашов и Денис Клявер станут героями программы «Однажды…»

19 мая, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся харизматичная актриса Ингеборга Дапкунайте, один из самых известных дикторов Всесоюзного радио и ЦТ Виктор Балашов и популярный певец Денис Клявер.
21 мая на телеканале НТВ состоится долгожданная премьера детектива «Мост» — российской адаптации культовый датско-шведского сериала. В гостях у авторской программы Сергея Майорова побывала исполнительница главной женской роли — очаровательная Ингеборга Дапкунайте. Актриса откровенно расскажет об отношениях с партнером по съемочной площадке — Михаилом Пореченковым, поведает историю дебюта в кинематографе и объяснит, над чем смеялась в компании легендарной Людмилы Гурченко. Также востребованная во всем мире артистка подчеркнет важность помощи другим людям, ответит на вопрос, где сегодня находится ее дом, и поделится своим пониманием счастья.
О своем «Однажды…» расскажет и один из самых любимых и узнаваемых голосов СССР — диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения Виктор Балашов. Народный артист вспомнит страшное военное время, службу во благо Родины, ранение, которое предопределило дальнейшую судьбу юноши, и необъятную радость Великой Победе. В интервью Виктор Иванович расскажет о наставлении, которое ему дал Юрий Левитан, поведает об импровизации на глазах у строгого руководства ЦТ и объяснит, как решился позволить себе вольность и обнять Юрия Гагарина.
Телезрители НТВ смогут побывать в гостях у знаменитого певца Дениса Клявера, уютное имение которого несколько лет назад расположилось в престижном районе Подмосковья. Узнаваемый артист поделится теплыми воспоминаниями детства, затронет тему отношений с известным отцом — Ильёй Олейниковым — и сделает неожиданное признание. Помимо этого, Денис покажет свою небольшую коллекцию раритетных автомобилей и расскажет о неожиданных музыкальных пристрастиях младшего сына.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ!
О своем «Однажды…» расскажет и один из самых любимых и узнаваемых голосов СССР — диктор Всесоюзного радио и Центрального телевидения Виктор Балашов. Народный артист вспомнит страшное военное время, службу во благо Родины, ранение, которое предопределило дальнейшую судьбу юноши, и необъятную радость Великой Победе. В интервью Виктор Иванович расскажет о наставлении, которое ему дал Юрий Левитан, поведает об импровизации на глазах у строгого руководства ЦТ и объяснит, как решился позволить себе вольность и обнять Юрия Гагарина.
Телезрители НТВ смогут побывать в гостях у знаменитого певца Дениса Клявера, уютное имение которого несколько лет назад расположилось в престижном районе Подмосковья. Узнаваемый артист поделится теплыми воспоминаниями детства, затронет тему отношений с известным отцом — Ильёй Олейниковым — и сделает неожиданное признание. Помимо этого, Денис покажет свою небольшую коллекцию раритетных автомобилей и расскажет о неожиданных музыкальных пристрастиях младшего сына.
Смотрите программу «Однажды…» каждую субботу в 16:20 на НТВ!
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