Москвич пытался отбиться от полицейских зажженным файером: видео

Мужчина, находившийся в розыске за мошенничество, напал с зажженным файером на полицейских, которые пытались его задержать.
Видео задержания преступника было опубликовано в четверг на канале Следственного комитета на YouTube. Сообщается, что инцидент произошел в Калужской области. 41-летний москвич находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Когда полицейские попытались его задержать, он поджег файер и, размахивая им, попытался сбежать.
Полицейскому, который бросился в погоню, удалось сбить преступника с ног и выбить оружие, однако сам сотрудник полиции получил серьезные ожоги. Он был отправлен в больницу. Против нападавшего возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз за применение насилия в отношении представителя власти. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
Полицейскому, который бросился в погоню, удалось сбить преступника с ног и выбить оружие, однако сам сотрудник полиции получил серьезные ожоги. Он был отправлен в больницу. Против нападавшего возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз за применение насилия в отношении представителя власти. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.
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