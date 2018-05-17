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    Москвич пытался отбиться от полицейских зажженным файером: видео. задержание, Калужская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосквич пытался отбиться от полицейских зажженным файером: видео

    Москвич пытался отбиться от полицейских зажженным файером: видео

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    • Фото: СК РФ
    Москвич пытался отбиться от полицейских зажженным файером: видео

    Москвич пытался отбиться от полицейских зажженным файером: видео

    Москвич пытался отбиться от полицейских зажженным файером: видео
    • Фото: СК РФ

      • Мужчина, находившийся в розыске за мошенничество, напал с зажженным файером на полицейских, которые пытались его задержать.

      Видео задержания преступника было опубликовано в четверг на канале Следственного комитета на YouTube. Сообщается, что инцидент произошел в Калужской области. 41-летний москвич находился в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Когда полицейские попытались его задержать, он поджег файер и, размахивая им, попытался сбежать.

      Полицейскому, который бросился в погоню, удалось сбить преступника с ног и выбить оружие, однако сам сотрудник полиции получил серьезные ожоги. Он был отправлен в больницу. Против нападавшего возбуждено еще одно уголовное дело, на этот раз за применение насилия в отношении представителя власти. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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