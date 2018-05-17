В Госдуме отклонили предложение о смене триколора на имперский флаг

Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, предусматривающий замену флага РФ с триколора на имперский
(черно-желто-белый).
Законопроект был внесен на рассмотрение еще в 2014 году депутатом от ЛДПР Михаилом Дегтярёвым. Автор идеи отмечал, что имперский флаг поможет сплотить абсолютное большинство россиян.
«Каждому уважающему свою Родину гражданину хочется жить в великой стране с великой историей», — говорится в пояснительной записке.
Сегодня депутаты отклонили предложение Дегтярёва, сообщает агентство «Москва».
«Каждому уважающему свою Родину гражданину хочется жить в великой стране с великой историей», — говорится в пояснительной записке.
Сегодня депутаты отклонили предложение Дегтярёва, сообщает агентство «Москва».
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