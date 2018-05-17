Морские дьяволы. Смерч <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Морские дьяволы. Смерч 16+
    •  

    В Госдуме отклонили предложение о смене триколора на имперский флаг

    2 комментария

    В Госдуме отклонили предложение о смене триколора на имперский флаг

    В Госдуме отклонили предложение о смене триколора на имперский флаг

    Депутаты Госдумы отклонили в первом чтении законопроект, предусматривающий замену флага РФ с триколора на имперский (черно-желто-белый).

    Законопроект был внесен на рассмотрение еще в 2014 году депутатом от ЛДПР Михаилом Дегтярёвым. Автор идеи отмечал, что имперский флаг поможет сплотить абсолютное большинство россиян.

    «Каждому уважающему свою Родину гражданину хочется жить в великой стране с великой историей», — говорится в пояснительной записке.

    Сегодня депутаты отклонили предложение Дегтярёва, сообщает агентство «Москва».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru