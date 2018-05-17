У берегов Крыма в сетях украинских браконьеров погибли почти 50 дельфинов

Деятельность задержанного в начале мая у берегов Крыма украинского судна
«ЯМК-0041» привела к гибели нескольких десятков дельфинов.
Как передает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, в сетях команды, которая, как предполагается, промышляла браконьерством, погибли почти 50 дельфинов и несколько акул.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым: «К сожалению, 46 особей дельфинов, 17 камбал и две акулы погибли. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей».
Сообщается, что трех акул и более 150 камбал удалось спасти.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым: «В ходе проведения мероприятий с задержанным украинским судном предотвращено нанесение крупного ущерба экологии Черного моря. Благодаря своевременно принятым мерам крымскими пограничниками вытралено свыше 9,3 тысячи метров сетей, спасены 3 акулы-катран, 161 камбала-калкан и 4 травяных краба. Все они возвращены в естественную среду обитания».
Запрет на добычу камбалы-калкана действует с 25 апреля по 5 июня. Недалеко от мыса Тарханкут 4 мая за незаконный вылов было камбалы задержано украинское судно, приписанное в Очакове. Его вместе с экипажем из 5 украинцев доставили в Крым.
Как заявили в Госпогранслужбе Украины, «ЯМК-0041» не имел разрешения на пересечение украинской границы. В отношении капитана судна возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым: «К сожалению, 46 особей дельфинов, 17 камбал и две акулы погибли. По предварительной оценке, сумма нанесенного ущерба составила более 440 тысяч рублей».
Сообщается, что трех акул и более 150 камбал удалось спасти.
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым: «В ходе проведения мероприятий с задержанным украинским судном предотвращено нанесение крупного ущерба экологии Черного моря. Благодаря своевременно принятым мерам крымскими пограничниками вытралено свыше 9,3 тысячи метров сетей, спасены 3 акулы-катран, 161 камбала-калкан и 4 травяных краба. Все они возвращены в естественную среду обитания».
Запрет на добычу камбалы-калкана действует с 25 апреля по 5 июня. Недалеко от мыса Тарханкут 4 мая за незаконный вылов было камбалы задержано украинское судно, приписанное в Очакове. Его вместе с экипажем из 5 украинцев доставили в Крым.
Как заявили в Госпогранслужбе Украины, «ЯМК-0041» не имел разрешения на пересечение украинской границы. В отношении капитана судна возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации, ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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