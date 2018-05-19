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    Золотые квадратные метры: как владельцы квартир решили нажиться на ЧМ-2018. жилье, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗолотые квадратные метры: как владельцы квартир решили нажиться на ЧМ-2018

    Золотые квадратные метры: как владельцы квартир решили нажиться на ЧМ-2018

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    Золотые квадратные метры: как владельцы квартир решили нажиться на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Золотые квадратные метры: как владельцы квартир решили нажиться на ЧМ-2018

    Золотые квадратные метры: как владельцы квартир решили нажиться на <nobr>ЧМ-2018</nobr>

      В принимающих ЧМ-2018 городах владельцев квадратных метров охватила настоящая «золотая лихорадка». Собственники квартир решили заработать на болельщиках и обеспечить себе безбедное будущее на годы вперед.

      Саранск. Хозяин расхваливает квартиру. Сейчас — 1500 рублей в сутки. Через месяц будет 30 000.

      Хозяин: «У них выбора не будет. Тем более цена, если подумать и переводить на их курс, вполне приемлема. Здесь тем более все есть».

      И ведь действительно все есть: ковер на стене, продавленный диван, пыльная микроволновка и вместительный сервант с залежами советского хрусталя.

      Москвич Максим Крупник-Смирницкий о постановлении правительства, ограничивающего цены, не слышал. Идею заработать на чемпионате ему подали бывшие жильцы. Съезжая, подсказали, как можно использовать его освободившийся лофт в самом центре Москвы.

      Максим Крупник-Смирницкий: «Я хочу 100 тысяч в сутки, а с постоянных жильцов мы брали 75 тысяч в месяц».

      Другого москвича Степана поставили перед фактом: плати за день столько, сколько сейчас за месяц, либо уходи из арендованной квартиры.

      Степан: «Хозяйка сказала, что хочет заработать на чемпионате».

      Риелтор Александр Саяпин, просматривая варианты, советует: если цена на время чемпионата выросла всего в пять раз, надо брать.

      Александр Саяпин, риелтор: «Было 50 тысяч, стало 250. Это дешево!»

      Одно из самых дорогих сдаваемых в наем помещений — в башнях «Москва-Сити». Правда, в расчете на одного проживающего выходит не так уж и дорого. Цена объекта определяется близостью к станции «Лужники». Это настолько важно, что даже в крытом спортивном комплексе решили поставить палатки и сдавать их за 14 тысяч рублей в сутки с человека.

      Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Михаила Богданова.

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