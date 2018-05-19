Золотые квадратные метры: как владельцы квартир решили нажиться на ЧМ-2018

В принимающих
ЧМ-2018 городах владельцев квадратных метров охватила настоящая «золотая лихорадка». Собственники квартир решили заработать на болельщиках и обеспечить себе безбедное будущее на годы вперед.
Саранск. Хозяин расхваливает квартиру. Сейчас — 1500 рублей в сутки. Через месяц будет 30 000.
Хозяин: «У них выбора не будет. Тем более цена, если подумать и переводить на их курс, вполне приемлема. Здесь тем более все есть».
И ведь действительно все есть: ковер на стене, продавленный диван, пыльная микроволновка и вместительный сервант с залежами советского хрусталя.
Москвич Максим Крупник-Смирницкий о постановлении правительства, ограничивающего цены, не слышал. Идею заработать на чемпионате ему подали бывшие жильцы. Съезжая, подсказали, как можно использовать его освободившийся лофт в самом центре Москвы.
Максим Крупник-Смирницкий: «Я хочу 100 тысяч в сутки, а с постоянных жильцов мы брали 75 тысяч в месяц».
Другого москвича Степана поставили перед фактом: плати за день столько, сколько сейчас за месяц, либо уходи из арендованной квартиры.
Степан: «Хозяйка сказала, что хочет заработать на чемпионате».
Риелтор Александр Саяпин, просматривая варианты, советует: если цена на время чемпионата выросла всего в пять раз, надо брать.
Александр Саяпин, риелтор: «Было 50 тысяч, стало 250. Это дешево!»
Одно из самых дорогих сдаваемых в наем помещений — в башнях «Москва-Сити». Правда, в расчете на одного проживающего выходит не так уж и дорого. Цена объекта определяется близостью к станции «Лужники». Это настолько важно, что даже в крытом спортивном комплексе решили поставить палатки и сдавать их за 14 тысяч рублей в сутки с человека.
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Михаила Богданова.
Хозяин: «У них выбора не будет. Тем более цена, если подумать и переводить на их курс, вполне приемлема. Здесь тем более все есть».
И ведь действительно все есть: ковер на стене, продавленный диван, пыльная микроволновка и вместительный сервант с залежами советского хрусталя.
Москвич Максим Крупник-Смирницкий о постановлении правительства, ограничивающего цены, не слышал. Идею заработать на чемпионате ему подали бывшие жильцы. Съезжая, подсказали, как можно использовать его освободившийся лофт в самом центре Москвы.
Максим Крупник-Смирницкий: «Я хочу 100 тысяч в сутки, а с постоянных жильцов мы брали 75 тысяч в месяц».
Другого москвича Степана поставили перед фактом: плати за день столько, сколько сейчас за месяц, либо уходи из арендованной квартиры.
Степан: «Хозяйка сказала, что хочет заработать на чемпионате».
Риелтор Александр Саяпин, просматривая варианты, советует: если цена на время чемпионата выросла всего в пять раз, надо брать.
Александр Саяпин, риелтор: «Было 50 тысяч, стало 250. Это дешево!»
Одно из самых дорогих сдаваемых в наем помещений — в башнях «Москва-Сити». Правда, в расчете на одного проживающего выходит не так уж и дорого. Цена объекта определяется близостью к станции «Лужники». Это настолько важно, что даже в крытом спортивном комплексе решили поставить палатки и сдавать их за 14 тысяч рублей в сутки с человека.
Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Михаила Богданова.
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