СМИ: актриса Эшли Джадд подала в суд на Вайнштейна

Популярная актриса Эшли Джадд подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна за распространение порочащих сведений и сексуальные посягательства.
Артистка утверждает, что Вайнштейн отомстил ей за отказ вступить с ним в интимную связь, негативно охарактеризовав ее режиссеру трилогии «Властелин колец» Питеру Джексону, с которым Джадд надеялась поработать.
Из искового заявления: «Неправомерное и возмутительное поведение Вайншейна не просто лишило Джадд редкой возможности сыграть заметную роль в трилогии, оно имело разрушительный эффект для всей ее карьеры. Ни один человек, какой бы ни была его работа и сфера деятельности, не должен лишаться права на профессиональные устремления и права зарабатывать на жизнь из-за прихотей сильных мира сего».
В декабре 2017 года Питер Джексон подтвердил, что отказал Джадд в роли, так как получил от Вайнштейна недостоверную информацию об актрисе.
Если иск будет удовлетворен, Джадд планирует передать полученную денежную компенсацию в фонд правозащитного движения Time’s Up («Время вышло»), созданного на фоне многочисленных скандалов с сексуальными домогательствами в Голливуде. Сумма затребованной актрисой выплаты не уточняется.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. В его центре оказался влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин. Среди них оказались актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие.
Из искового заявления: «Неправомерное и возмутительное поведение Вайншейна не просто лишило Джадд редкой возможности сыграть заметную роль в трилогии, оно имело разрушительный эффект для всей ее карьеры. Ни один человек, какой бы ни была его работа и сфера деятельности, не должен лишаться права на профессиональные устремления и права зарабатывать на жизнь из-за прихотей сильных мира сего».
В декабре 2017 года Питер Джексон подтвердил, что отказал Джадд в роли, так как получил от Вайнштейна недостоверную информацию об актрисе.
Если иск будет удовлетворен, Джадд планирует передать полученную денежную компенсацию в фонд правозащитного движения Time’s Up («Время вышло»), созданного на фоне многочисленных скандалов с сексуальными домогательствами в Голливуде. Сумма затребованной актрисой выплаты не уточняется.
Напомним, громкий секс-скандал в Голливуде разгорелся в октябре прошлого года. В его центре оказался влиятельный продюсер Харви Вайнштейн, с обвинениями в адрес которого выступили более 80 женщин. Среди них оказались актрисы Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Анджелина Джоли и многие другие.
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