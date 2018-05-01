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    СМИ: создатель WhatsApp покидает компанию из-за споров с Facebook

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    СМИ: создатель WhatsApp покидает компанию из-за споров с Facebook

    СМИ: создатель WhatsApp покидает компанию <nobr>из-за</nobr> споров с Facebook

    Создатель популярного мессенджера WhatsApp и глава одноименной компании Ян Кум покидает свой пост. По информации СМИ, причиной стали разногласия с руководством компании Facebook, которой принадлежит WhatsApp,по вопросу об использовании персональных данных пользователей.

    Ян Кум, создатель WhatsApp: «„Прошло уже почти 10 лет с тех пор, как Брайан (Эктон, — ред.) и я запустили WhatsApp, и это было потрясающим путешествием с прекрасными людьми. Но для меня настало время двигаться дальше. Я ухожу в тот момент, когда люди при помощи WhatsApp делают больше, чем я мог себе представить. Команда стала сильнее, чем когда-либо, и она продолжит делать удивительные вещи“.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, Кум покидает также совет директоров Facebook из-за споров о стратегии популярного сервиса отправки сообщений и попыток Facebook использовать персональные данные, а также ослабить его шифрование». В свою очередь, как сообщает издание, Кум и Брайан Эктон, продавая WhatsApp, обещали сберечь его независимость и принцип защиты данных его пользователей. В 2016 году они усложнили шифрование приложения.

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