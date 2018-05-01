Российская биатлонистка Подчуфарова завершила карьеру

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова объявила о завершении спортивной карьеры. 25-летняя спортсменка заявила, что приняла решение, которое зрело уже давно.

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Ольга Подчуфарова, биатлонистка: «Приняв это решение, которое зрело уже давно, наконец-то чувствуется облегчение. Все время откладывала его, уходила в сторону, пыталась найти пути решения, идеи обхода, напролом и поперек системы, иногда с кем-то, иногда одна, но снова и снова возвращалась к этим мыслям, последнее время с настораживающей регулярностью. Есть чувство нереализованности, но есть и огромный снежный ком всего. Мне не хватает увлеченности, мотивации и внутреннего запала идти с этим комом дальше. Скажем так, сейчас чувство увлеченности переносится в другую сферу».



Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года. На этапах Кубка мира в ее активе золото в спринте (2016) и бронза (2015).