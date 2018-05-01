С резиденции генконсула РФ в Сиэтле сняли флаг

Власти США сняли флаг с резиденции генконсула России в Сиэтле. Об этом сообщили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.
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Российские дипломаты подчеркнули, что подобные действия американских властей являются нарушением норм международного права.
Посольство РФ в США: «Сегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации. Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права».
Напомним, на минувшей неделе представители американских властей взломали замки и проникли на территорию закрытой резиденции генконсула. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это антироссийским шагом.
Посольство РФ в США: «Сегодня под покровом ночи со здания резиденции Генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации. Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права».
Напомним, на минувшей неделе представители американских властей взломали замки и проникли на территорию закрытой резиденции генконсула. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал это антироссийским шагом.
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