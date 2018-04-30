Двое погибли в результате обстрела боевиками сирийского города Хомс

Боевики выпустили четыре ракеты по районам сирийского города Хомс. В результате обстрела погибли два человека, еще 13 получили ранения. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии
генерал-майор Юрий Евтушенко.
Юрий Евтушенко, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР: «29 апреля боевики незаконных вооруженных формирований с южной окраины населенного пункта Телль-Биса провинции Хомс два раза обстреляли районы Аль-Айдум, Аль-Худари, Аль-Дурдия и Терм-Зейтун города Хомс. Выпущено четыре ракеты. Погибло два и ранено 13 человек. Есть разрушения».
Как отметил Евтушенко, Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими властями проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Риф Дамаск. Подразделения российской военной полиции продолжают выполнять задачи по поддержанию правопорядка и обеспечению безопасности мирных жителей в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна.
Юрий Евтушенко: «В городе Дума активно ведется расчистка дорог и восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, не прекращаются работы по разминированию зданий, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано пять домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено четыре самодельных взрывных устройства».
Ранее властям Сирии удалось договориться о выводе боевиков из южной части Дамаска в обмен на освобождение мирных жителей.
Как отметил Евтушенко, Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими властями проводится работа по дальнейшей нормализации обстановки в провинции Риф Дамаск. Подразделения российской военной полиции продолжают выполнять задачи по поддержанию правопорядка и обеспечению безопасности мирных жителей в населенных пунктах Восточной Гуты и Восточного Каламуна.
Юрий Евтушенко: «В городе Дума активно ведется расчистка дорог и восстановление объектов жилищно-коммунального хозяйства, не прекращаются работы по разминированию зданий, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки разминировано пять домов и придомовых территорий. Обнаружено и обезврежено четыре самодельных взрывных устройства».
Ранее властям Сирии удалось договориться о выводе боевиков из южной части Дамаска в обмен на освобождение мирных жителей.
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