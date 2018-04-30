В центре Киева избили депутата Рады

Депутат Верховной рады Мустафа Найем оказался в больнице с переломом челюсти после конфликта на дороге.
Об инциденте пострадавший парламентарий рассказал на своей странице в Facebook. По словам Мустафы Найема, его попытались подрезать на дороге. В результате он вынудил водителя остановиться и устроил перепалку.
Мустафа Найем: «„Кубик“ на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав, и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу».
В результате на помощь к его оппоненту приехали несколько человек. Конфликт закончился потасовкой, в ходе которой депутату Рады сломали челюсть.
Мустафа Найем: «Водитель и пассажир „кубика“ поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось».
Парламентарий, который подробно описал в соцсети случившееся, обратился с просьбой к подписчикам не раздувать эту историю. Он добавил, что произошедшее не имеет отношения к его политической деятельности. Свое послание он завершил советом не давать себя в обиду на дорогах, потому что «дорогая машина и крутые номера не повод позволять уродам плевать себе в лицо».
Мустафа Найем: «„Кубик“ на перекрестке бульвара Шевченко с Крещатиком решил, что у него больше прав, и попробовал подрезать. Я такое не люблю. Особенно мажоров и машины сопровождения. Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу».
В результате на помощь к его оппоненту приехали несколько человек. Конфликт закончился потасовкой, в ходе которой депутату Рады сломали челюсть.
Мустафа Найем: «Водитель и пассажир „кубика“ поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой. Ну как дракой — дали в челюсть, дальше какое-то время помню смутно; догнать не получилось».
Парламентарий, который подробно описал в соцсети случившееся, обратился с просьбой к подписчикам не раздувать эту историю. Он добавил, что произошедшее не имеет отношения к его политической деятельности. Свое послание он завершил советом не давать себя в обиду на дорогах, потому что «дорогая машина и крутые номера не повод позволять уродам плевать себе в лицо».
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