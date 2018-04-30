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    Уступивший «Краснодару» «Локомотив» не смог досрочно взять чемпионский титул

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Тимкив
    Уступивший «Краснодару» «Локомотив» не смог досрочно взять чемпионский титул

    Уступивший «Краснодару» «Локомотив» не смог досрочно взять чемпионский титул

    Уступивший «Краснодару» «Локомотив» не смог досрочно взять чемпионский титул
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Тимкив

    • «Краснодар» в домашнем матче обыграл столичный «Локомотив», не позволив железнодорожникам досрочно одержать победу в чемпионате России.

    Встреча, прошедшая в рамках 28-го тура РФПЛ, завершилась со счетом 2:0 в пользу черно-зеленых. Дважды отличился Фёдор Смолов (на 67-й и 68-й минутах). Первый гол был забит с пенальти.

    Победа позволила «Краснодару» набрать 50 очков и догнать петербургский «Зенит», занимающий четвертую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» находится на первом месте, у него 57 очков. На втором месте — московский «Спартак». Красно-белые отстают от лидера на четыре очка за два тура до конца чемпионата.

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