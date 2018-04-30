Уступивший «Краснодару» «Локомотив» не смог досрочно взять чемпионский титул

«Краснодар» в домашнем матче обыграл столичный «Локомотив», не позволив железнодорожникам досрочно одержать победу в чемпионате России.

Встреча, прошедшая в рамках 28-го тура РФПЛ, завершилась со счетом 2:0 в пользу черно-зеленых. Дважды отличился Фёдор Смолов (на 67-й и 68-й минутах). Первый гол был забит с пенальти.



Победа позволила «Краснодару» набрать 50 очков и догнать петербургский «Зенит», занимающий четвертую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» находится на первом месте, у него 57 очков. На втором месте — московский «Спартак». Красно-белые отстают от лидера на четыре очка за два тура до конца чемпионата.