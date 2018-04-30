Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  

    Китаец разломал самолет, пытаясь проветрить салон

    комментировать

    Китаец разломал самолет, пытаясь проветрить салон

    Китаец разломал самолет, пытаясь проветрить салон

    В Китае пассажир после приземления захотел проветрить самолет и открыл аварийный люк. После этого у самолета развернулся надувной трап.

    Как сообщает издание South China Morning Post, публикующее фото с места происшествия, виновником инцидента стал 25-летний мужчина. Он возвращался с острова Хайнань в город Мяньян.

    Виновник ЧП: «В самолете было так душно и так жарко. Я просто нажал на ручку у окна возле меня. Когда дверь отвалилась, я начал паниковать».

    Неосторожность обойдется мужчине в 15 суток заключения. Помимо этого, его оштрафовали на 11 тысяч долларов, которые пойдут на возмещение ущерба, причиненного авиакомпании.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru