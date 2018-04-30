Китаец разломал самолет, пытаясь проветрить салон

В Китае пассажир после приземления захотел проветрить самолет и открыл аварийный люк. После этого у самолета развернулся надувной трап.
Как сообщает издание South China Morning Post, публикующее фото с места происшествия, виновником инцидента стал 25-летний мужчина. Он возвращался с острова Хайнань в город Мяньян.
Виновник ЧП: «В самолете было так душно и так жарко. Я просто нажал на ручку у окна возле меня. Когда дверь отвалилась, я начал паниковать».
Неосторожность обойдется мужчине в 15 суток заключения. Помимо этого, его оштрафовали на 11 тысяч долларов, которые пойдут на возмещение ущерба, причиненного авиакомпании.
Виновник ЧП: «В самолете было так душно и так жарко. Я просто нажал на ручку у окна возле меня. Когда дверь отвалилась, я начал паниковать».
Неосторожность обойдется мужчине в 15 суток заключения. Помимо этого, его оштрафовали на 11 тысяч долларов, которые пойдут на возмещение ущерба, причиненного авиакомпании.
Chinese passenger pulls open escape hatch to get some fresh air while waiting on ‘stuffy’ plane https://t.co/peWMggjaNQ— SCMP News (@SCMP_News) 30 апреля 2018 г.
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