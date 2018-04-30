Порошенко поблагодарил Трампа за «долгожданные» комплексы Javelin

Украина получила ракетные комплексы Javelin из США. Эту информацию в своем Twitter подтвердил украинский президент Пётр Порошенко.
Пётр Порошенко: «Приветствую живой интерес — и в Украине, и за ее пределами — к поставке нам комплексов Джавелин. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию и значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности».
Он добавил, что украинские власти продолжают работать над укреплением оборонного потенциала страны с целью «отпора российской агрессии».
Также Порошенко выразил искреннюю благодарность американскому президенту Дональду Трампу за решение «в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии».
Ранее поставку Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin подтвердила представитель Госдепа Хизер Науэрт.
Администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В марте этого года стало известно, что Украина получит комплексы Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет) бесплатно.
Он добавил, что украинские власти продолжают работать над укреплением оборонного потенциала страны с целью «отпора российской агрессии».
30 апреля 2018 г.
Также Порошенко выразил искреннюю благодарность американскому президенту Дональду Трампу за решение «в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии».
Ранее поставку Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin подтвердила представитель Госдепа Хизер Науэрт.
Администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В марте этого года стало известно, что Украина получит комплексы Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет) бесплатно.
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