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    Порошенко поблагодарил Трампа за «долгожданные» комплексы Javelin

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    • Фото: defense.gov
    Порошенко поблагодарил Трампа за «долгожданные» комплексы Javelin

    Порошенко поблагодарил Трампа за «долгожданные» комплексы Javelin

    Порошенко поблагодарил Трампа за «долгожданные» комплексы Javelin
  • Фото: defense.gov

    • Украина получила ракетные комплексы Javelin из США. Эту информацию в своем Twitter подтвердил украинский президент Пётр Порошенко.

    Пётр Порошенко: «Приветствую живой интерес — и в Украине, и за ее пределами — к поставке нам комплексов Джавелин. Могу только подтвердить, что да, долгожданное оружие прибыло в украинскую армию и значительно укрепило мощный сдерживающий эффект нашей боеспособности и евроатлантической безопасности».

    Он добавил, что украинские власти продолжают работать над укреплением оборонного потенциала страны с целью «отпора российской агрессии».



    Также Порошенко выразил искреннюю благодарность американскому президенту Дональду Трампу за решение «в поддержку Украины, в защиту свободы и демократии».

    Ранее поставку Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin подтвердила представитель Госдепа Хизер Науэрт.

    Администрация президента США Дональда Трампа в 2017 году одобрила план по предоставлению Киеву летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В марте этого года стало известно, что Украина получит комплексы Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет) бесплатно.

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