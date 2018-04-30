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    Четверо туристов погибли и 10 пострадали из-за непогоды в швейцарских Альпах

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    Четверо туристов погибли и 10 пострадали из-за непогоды в швейцарских Альпах

    Четверо туристов погибли и 10 пострадали <nobr>из-за</nobr> непогоды в швейцарских Альпах

    Четверо туристов погибли и 10 получили сильное обморожение в швейцарских Альпах из-за внезапной непогоды в ночь на понедельник.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию кантона Вале, инцидент произошел на горнолыжной тропе Шамони — Церматт. Внезапная непогода застала в горах 10 туристов с гидом, а также еще четверых человек, которые не смогли вовремя добраться до хижины, где можно было заночевать.

    В результате погибли четверо горнолыжников, еще пятерых спасательные службы доставили в больницу в критическом состоянии. Как отмечается, речь идет о гражданах Франции, Италии и Германии. Кантональная полиция в связи с инцидентом открыла горячую линию.

    По данным швейцарского «Института изучения снега и лавин» (SLF), в настоящее время в районе Церматта остается средний уровень лавинной опасности.

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