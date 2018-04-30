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    Экзорцизм по телефону: обряд изгнания демонов прочно вошел в практику Ватикана. Ватикан, католицизм, мистика и оккультизм, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкзорцизм по телефону: обряд изгнания демонов прочно вошел в практику Ватикана

    Экзорцизм по телефону: обряд изгнания демонов прочно вошел в практику Ватикана

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    Экзорцизм по телефону: обряд изгнания демонов прочно вошел в практику Ватикана

    Экзорцизм по телефону: обряд изгнания демонов прочно вошел в практику Ватикана

    Экзорцизм по телефону: обряд изгнания демонов прочно вошел в практику Ватикана

      Спрос на таинственный и жутковатый обряд экзорцизм на Западе в последнее время вырос настолько, что официальный Ватикан был вынужден объявить: теперь срочная услуга по изгнанию дьявола может быть оказана через смартфон. А в Риме тем временем открылись курсы экзорцизма.

      Если верить официальным сообщениям Ватикана, на курсы экзорцизма приехали более 200 человек со всего света. Преподаватели — священники-экзорцисты, католические ученые и психологи, а сами занятия проходят в обстановке строгой секретности.

      Рафаэль Апарисио, студент: «Одержимость — это отдаленность от Бога, от веры. А тот, кто помогает, должен бесконечно верить в Бога».

      Якопос Карамуцци, корреспондент журнала Vatican Insider: «Практически каждый человек может быть тем, кто бросил вызов, так как в жизни каждый решает, выбрать плохую сторону или хорошую. В большинстве своем бросают вызов дьяволу именно верующие люди».

      Обряд изгнания демонов, еще недавно считавшийся достоянием фильмов ужасов и суеверий, все прочнее входит в практику Ватикана. Хотя изгнание демонов присутствует практически во всех религиях, официальный ритуал имеет только католическая церковь. Он описан в специальном трактате, и священники хранят эту книгу за семью печатями.

      Даниеле Ансалоне, дипломированный экзорцист: «Процесс изгнания дьявола больше похож на работу психолога. Подключаем именно психологический подход, но не только. Это связано с Богом тоже. Никто с тебя не возьмет и не вытянет нечистого. Самостоятельно нельзя освободить от дьявола. Это еще и работа самого человека».

      Обучение экзорцизму — это всего лишь курс лекций без практических занятий. Самому Даниеле проводить этот обряд пока еще не доводилось.

      Даниеле Ансолоне: «Дьявол может проникнуть в нас через жадность, страх, измены жене, разными путями. Во мне — да и во всех людях — живет дьявол, но не все его распознают».

      Но то, как многие представляют себе обряд экзорцизма благодаря Голливуду, в жизни выглядит не так уж инфернально. Ватикан пошел еще дальше. Присутствовать на месте в темной комнате наедине с обезумевшим клиентом теперь необязательно. В XXI веке просто достаточно одного телефонного звонка.

      Эрнест Симони, кардинал: «Они звонят мне, и мы разговариваем, как сейчас с вами. Только по латыни».

      Похоже, ушли в прошлое те времена, когда черти бегали от ладана, святой воды и животворящего креста. Теперь они как огня будут бояться священника со смартфоном.

      Подробности — в сюжете репортера «Центрального телевидения» Алексея Симахина.

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