Ушедшая мода на Савченко: как евродепутаты забыли украинскую Жанну д’Арк

Надежда Савченко снова ничего не ест. Но почему об этом теперь говорят только в России? Куда смотрит ПАСЕ и отчего западные политики молчат, словно рыба об лед? Как украинская Жанна д’Арк для большинства европейских СМИ вдруг стала персоной нон грата?
Европарламент можно по праву называть законодателем европейской политической моды. То депутаты надевают зеленые кофты с призывом признать итоги референдума в Ирландии, то представитель Польши в футболке феминисткой организации пытается привлечь внимание к соблюдению женских прав в своей стране, то итальянец появляется в футболке с портретом Меркель, лицо которой «украшают» усы Гитлера.
Два года назад евродепутаты призывали освободить Надежду Савченко, когда ее судили в России за убийство российских журналистов. Пока Савченко была в российском СИЗО, по меньшей мере семь депутатов Европарламента голодали в ее поддержку, меняясь по дням недели.
Этой весной в Совете Европы снова в моде строгие аккуратные костюмы, а Надежда Савченко уже как месяц находится в украинской тюрьме. Савченко обвиняют в терроризме и планировании госперевоорота. И вновь Савченко объявляет голодовку — но в Европарламенте что-то не видно футболок за Надину свободу. Неужели вышли из моды?
Внимание к делу Савченко в России в свое время удалось привлечь во многом благодаря депутату европейского парламента от Германии Ребекке Хармс. Вот что она говорила всего два года назад.
Ребекка Хармс: «Мы это делаем не только потому, что суд в России нечестный, но тем более потому, что Надя объявила голодовку и слабеет с каждым днем и мы должны что-то делать».
Судя по новостям, нынешнее состояние Савченко сегодня в украинском СИЗО — не лучше. Хармс намеревалась приехать к Савченко, когда та была в России. А кто ей мешает съездить на Украину? Вот что она говорит о Савченко теперь.
Ребекка Хармс: «Сначала она стала героиней, потом членом парламента, а со временем Надежда столкнулась со всеми проблемами, связанными с тем, что она не отвечала ожиданиям мейнстрима».
Получается, футболки с Савченко все-таки вышли из европейской моды? Интересно, а если ее вернуть в российское СИЗО, они вернутся?
Подробности — в видеоматериале.
Два года назад евродепутаты призывали освободить Надежду Савченко, когда ее судили в России за убийство российских журналистов. Пока Савченко была в российском СИЗО, по меньшей мере семь депутатов Европарламента голодали в ее поддержку, меняясь по дням недели.
Этой весной в Совете Европы снова в моде строгие аккуратные костюмы, а Надежда Савченко уже как месяц находится в украинской тюрьме. Савченко обвиняют в терроризме и планировании госперевоорота. И вновь Савченко объявляет голодовку — но в Европарламенте что-то не видно футболок за Надину свободу. Неужели вышли из моды?
Внимание к делу Савченко в России в свое время удалось привлечь во многом благодаря депутату европейского парламента от Германии Ребекке Хармс. Вот что она говорила всего два года назад.
Ребекка Хармс: «Мы это делаем не только потому, что суд в России нечестный, но тем более потому, что Надя объявила голодовку и слабеет с каждым днем и мы должны что-то делать».
Судя по новостям, нынешнее состояние Савченко сегодня в украинском СИЗО — не лучше. Хармс намеревалась приехать к Савченко, когда та была в России. А кто ей мешает съездить на Украину? Вот что она говорит о Савченко теперь.
Ребекка Хармс: «Сначала она стала героиней, потом членом парламента, а со временем Надежда столкнулась со всеми проблемами, связанными с тем, что она не отвечала ожиданиям мейнстрима».
Получается, футболки с Савченко все-таки вышли из европейской моды? Интересно, а если ее вернуть в российское СИЗО, они вернутся?
Подробности — в видеоматериале.
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