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    Пять человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

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    Пять человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

    Пять человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

    На 102-м километре Старосимферопольского шоссе в Московской области столкнулись сразу пять автомобилей.

    В результате массовой аварии, которая произошла в Серпуховском районе Подмосковья, пострадали пять человек.

    Пресс-служба ГУ МВД по Московской области: «Вечером в понедельник на 102-м км Старосимферопольского шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей».

    На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства аварии. По данным полиции, движение в сторону Москвы на трассе затруднено.

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