Пять человек пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

На 102-м километре Старосимферопольского шоссе в Московской области столкнулись сразу пять автомобилей.

В результате массовой аварии, которая произошла в Серпуховском районе Подмосковья, пострадали пять человек.



Пресс-служба ГУ МВД по Московской области: «Вечером в понедельник на 102-м км Старосимферопольского шоссе произошло ДТП с участием пяти автомобилей».



На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства аварии. По данным полиции, движение в сторону Москвы на трассе затруднено.