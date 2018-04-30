СМИ: ЦРУ провалило операцию по спасению сдавшего бен Ладена врача

ЦРУ планировало организовать побег из пакистанской тюрьмы врача Шакила Африди, который помог США уничтожить террориста Усаму бен Ладена.
Освободить Африди обещал президент Дональд Трамп. Однако планы американских спецслужб сорвала пакистанская разведка, сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники.
По данным источников, побег готовился в декабре 2017 года. После неудачи Африди был переведен из тюрьмы в Пешаваре в другое место заключения.
Источник: «ЦРУ планировало вытащить доктора Шакила Африди из пешаварской тюрьмы, пытаясь организовать побег, но его сорвала ISI (Управление межведомственной разведки Пакистана). Сдал сведения об этом информатор из местных, который одновременно и работал на ЦРУ, и знал об этом плане. ISI стало известно, что интересовались и планом самой тюрьмы».
Источник утверждает, что США стараются защищать своих раскрытых информаторов, чтобы сохранить доверие других завербованных лиц и агентов.
Источник: «Из-за этого ЦРУ на правительственном уровне неоднократно просило о (выдаче) Африди. Это было одним из главных в списке требований к Пакистану и президента Трампа».
По словам собеседника агентства, ЦРУ полагает, что освобождение Африди окажет очень важное влияние на секретные операции американской разведки в этом регионе. В то же время источник считает, что судьба Африди останется одним из главных раздражителей в отношениях между США и Пакистаном.
Между тем в ЦРУ отказались комментировать информацию о срыве операции по побегу Шакила Африди. В Госдепе со своей стороны подтвердили, что обсуждают с Пакистаном заключение медика. При этом причин перевода его в другую тюрьму во внешнеполитическом ведомстве не назвали, порекомендовав обратиться с этим вопросом к правительству Пакистана.
Врач Шакил Африди, который помог ЦРУ выследить лидера запрещенной в России группировки «Аль-Каида» Усаму бен Ладена, в 2012 году был осужден в Пакистане на 33 года тюрьмы. Предполагается, что он сотрудничал с местной вооруженной группировкой, однако справедливость обвинений вызывает сомнения. В 2011 году медик по заданию американской разведки организовал фиктивную программу вакцинации в районе, где укрывался бен Ладен, и таким образом сыграл ключевую роль в обнаружении террориста номер один.
По данным источников, побег готовился в декабре 2017 года. После неудачи Африди был переведен из тюрьмы в Пешаваре в другое место заключения.
Источник: «ЦРУ планировало вытащить доктора Шакила Африди из пешаварской тюрьмы, пытаясь организовать побег, но его сорвала ISI (Управление межведомственной разведки Пакистана). Сдал сведения об этом информатор из местных, который одновременно и работал на ЦРУ, и знал об этом плане. ISI стало известно, что интересовались и планом самой тюрьмы».
Источник утверждает, что США стараются защищать своих раскрытых информаторов, чтобы сохранить доверие других завербованных лиц и агентов.
Источник: «Из-за этого ЦРУ на правительственном уровне неоднократно просило о (выдаче) Африди. Это было одним из главных в списке требований к Пакистану и президента Трампа».
По словам собеседника агентства, ЦРУ полагает, что освобождение Африди окажет очень важное влияние на секретные операции американской разведки в этом регионе. В то же время источник считает, что судьба Африди останется одним из главных раздражителей в отношениях между США и Пакистаном.
Между тем в ЦРУ отказались комментировать информацию о срыве операции по побегу Шакила Африди. В Госдепе со своей стороны подтвердили, что обсуждают с Пакистаном заключение медика. При этом причин перевода его в другую тюрьму во внешнеполитическом ведомстве не назвали, порекомендовав обратиться с этим вопросом к правительству Пакистана.
Врач Шакил Африди, который помог ЦРУ выследить лидера запрещенной в России группировки «Аль-Каида» Усаму бен Ладена, в 2012 году был осужден в Пакистане на 33 года тюрьмы. Предполагается, что он сотрудничал с местной вооруженной группировкой, однако справедливость обвинений вызывает сомнения. В 2011 году медик по заданию американской разведки организовал фиктивную программу вакцинации в районе, где укрывался бен Ладен, и таким образом сыграл ключевую роль в обнаружении террориста номер один.
Комментарии