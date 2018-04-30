Южная Корея демонтирует громкоговорители на границе с КНДР

На Корейском полуострове в ближайшие часы демонтируют громкоговорители, которые установлены в районе демаркационной линии, разделяющей две Кореи.
Из динамиков южане и северяне на протяжении долгих лет вели пропаганду.
Кроме того, Сеул обязался прекратить разбрасывать листовки в приграничных районах. Решение свернуть агитацию было принято несколько дней назад на исторической встрече лидеров КНДР и Южной Кореи.
Еще одним шагом к миру на полуострове станет переход Севера на единое время с Югом. Такой приказ отдал лично Ким Чен Ын. Единый часовой пояс будет установлен в субботу, для этого жителям КНДР придется перевести стрелки часов на полчаса вперед.
Кроме того, Сеул обязался прекратить разбрасывать листовки в приграничных районах. Решение свернуть агитацию было принято несколько дней назад на исторической встрече лидеров КНДР и Южной Кореи.
Еще одним шагом к миру на полуострове станет переход Севера на единое время с Югом. Такой приказ отдал лично Ким Чен Ын. Единый часовой пояс будет установлен в субботу, для этого жителям КНДР придется перевести стрелки часов на полчаса вперед.
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