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    Южная Корея демонтирует громкоговорители на границе с КНДР. Ким Чен Ын, переговоры, Северная Корея, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЮжная Корея демонтирует громкоговорители на границе с КНДР

    Южная Корея демонтирует громкоговорители на границе с КНДР

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    Южная Корея демонтирует громкоговорители на границе с КНДР

    Южная Корея демонтирует громкоговорители на границе с КНДР

    Южная Корея демонтирует громкоговорители на границе с КНДР

      На Корейском полуострове в ближайшие часы демонтируют громкоговорители, которые установлены в районе демаркационной линии, разделяющей две Кореи.

      Из динамиков южане и северяне на протяжении долгих лет вели пропаганду.

      Кроме того, Сеул обязался прекратить разбрасывать листовки в приграничных районах. Решение свернуть агитацию было принято несколько дней назад на исторической встрече лидеров КНДР и Южной Кореи.

      Еще одним шагом к миру на полуострове станет переход Севера на единое время с Югом. Такой приказ отдал лично Ким Чен Ын. Единый часовой пояс будет установлен в субботу, для этого жителям КНДР придется перевести стрелки часов на полчаса вперед.

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