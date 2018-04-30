В центре Еревана проходит митинг оппозиции

На площади Республики в центре Еревана начался многотысячный митинг во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном.
Активисты держат национальные флаги, а также разные плакаты, в том числе плакат «Россия и Армения дружба навсегда». Со сцены перед собравшимися выступают оппозиционеры, сообщает корреспондент РИА Новости.
На площади, где проходит митинг, дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре Еревана в целом спокойная.
Ранее Пашинян официально стал кандидатом на пост премьера страны. Пашиняна выдвинула возглавляемая им фракция.
Выборы должны пройти в парламенте завтра: претендент всего один, но интрига все-таки сохраняется. Три фракции из четырех заявили, что готовы поддержать Пашиняна, но их голосов не хватает для избрания. Чтобы получить должность премьера, кандидату нужна поддержка еще и части депутатов от правящей Республиканской партии. Согласятся ли там проголосовать за оппозиционера — главный вопрос. В окружении Пашиняна выразили уверенность, что правящая партия проголосует за него во вторник, сообщает ТАСС.
На площади, где проходит митинг, дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре Еревана в целом спокойная.
Ранее Пашинян официально стал кандидатом на пост премьера страны. Пашиняна выдвинула возглавляемая им фракция.
Выборы должны пройти в парламенте завтра: претендент всего один, но интрига все-таки сохраняется. Три фракции из четырех заявили, что готовы поддержать Пашиняна, но их голосов не хватает для избрания. Чтобы получить должность премьера, кандидату нужна поддержка еще и части депутатов от правящей Республиканской партии. Согласятся ли там проголосовать за оппозиционера — главный вопрос. В окружении Пашиняна выразили уверенность, что правящая партия проголосует за него во вторник, сообщает ТАСС.
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