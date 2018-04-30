Халява по-фински: почему провалился эксперимент с гарантированным доходом в 560 евро

В 2017 году в Финляндии стартовал социальный эксперимент — несколько тысяч избранных счастливчиков начали ежемесячно получать из казны по 560 евро. И если бы эксперимент признали удачным, то выплату так называемого безусловного базового дохода планировали распространить на всю страну. Однако аттракцион неслыханной финансовой щедрости решили потихоньку свернуть.
560 евро в Финляндии — совсем небольшие деньги. Например, самая дешевая зубная паста стоит 1,35 евро, примерно 102 рубля, молоко — 1,45, то есть 110 рублей, а самый бюджетный батон хлеба — 95 центов, то есть почти 75 рублей. Тогда к чему все эти эксперименты?
Одна из главных задач — доказать: если человек будет удовлетворен минимальным набором потребностей на первых ступенях пирамиды этих самых потребностей, то, не задумываясь о хлебе насущном, он рванет вверх к абсолютному счастью на Земле.
Эксперимент пока останется экспериментом, и никакого расширения не ожидается даже только для безработных.
Пиркко Маттила, министр социального обеспечения и здравоохранения Финляндии: «Вот именно сейчас ясно, что это очень дорого. Есть сильное ощущение, что правильнее сделать возвратный налог. Если ты работаешь, получаешь меньше выплат, если нет работы — больше выплат».
Но в таком случае получается, что гораздо выгоднее ничего не делать. Неужели финны разучились считать и просто выкинули на ветер как минимум 27 миллионов евро? Или кому-то от них все-таки стало лучше? Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин отправился в так и не состоявшийся утопический рай и выяснил, почему халява так быстро закончилась. Ответы — в репортаже.
Одна из главных задач — доказать: если человек будет удовлетворен минимальным набором потребностей на первых ступенях пирамиды этих самых потребностей, то, не задумываясь о хлебе насущном, он рванет вверх к абсолютному счастью на Земле.
Эксперимент пока останется экспериментом, и никакого расширения не ожидается даже только для безработных.
Пиркко Маттила, министр социального обеспечения и здравоохранения Финляндии: «Вот именно сейчас ясно, что это очень дорого. Есть сильное ощущение, что правильнее сделать возвратный налог. Если ты работаешь, получаешь меньше выплат, если нет работы — больше выплат».
Но в таком случае получается, что гораздо выгоднее ничего не делать. Неужели финны разучились считать и просто выкинули на ветер как минимум 27 миллионов евро? Или кому-то от них все-таки стало лучше? Репортер «Центрального телевидения» Николай Дубинин отправился в так и не состоявшийся утопический рай и выяснил, почему халява так быстро закончилась. Ответы — в репортаже.
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