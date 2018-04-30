Суд в Иране запретил Telegram

Судебные органы Ирана приняли решение о блокировке популярного мессенджера Telegram.
Отмечается, что на мессенджер поступали неоднократные жалобы от граждан страны.
Ранее многие иранские чиновники начали отказываться от использования Telegram, переходя на национальные средства общения, сообщает РИА Новости.
Мессенджером в стране пользуются 45 млн иранцев. 30 декабря 2017 года после серии антиправительственных демонстраций он был заблокирован в Иране, 13 января блокировка была снята.
Напомним, в России в настоящее время Роскомнадзор ведет работу по блокировке Telegram на основании постановления Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес такое решение за неисполнение мессенджером требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
Ранее многие иранские чиновники начали отказываться от использования Telegram, переходя на национальные средства общения, сообщает РИА Новости.
Мессенджером в стране пользуются 45 млн иранцев. 30 декабря 2017 года после серии антиправительственных демонстраций он был заблокирован в Иране, 13 января блокировка была снята.
Напомним, в России в настоящее время Роскомнадзор ведет работу по блокировке Telegram на основании постановления Таганского суда Москвы. 13 апреля суд вынес такое решение за неисполнение мессенджером требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей.
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