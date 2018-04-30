Легендарный «Ленфильм» отмечает 100-летие

Легендарной киностудии «Ленфильм» исполнилось 100 лет. За вековую историю на киностудии сняли более 1500 картин. В их числе — культовые «Чапаев», «Золушка», «Человек-амфибия» , «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Настоящим аттракционом называют и сам процесс создания этих лент.

У «Ленфильма» есть абсолютно уникальная актерская база, в которой хранится несколько тысяч анкет всех артистов, которые когда-либо там проходили съемки. Например, есть анкета Дмитрия Нагиева, который был ко всему прочему КМС по самбо. Каждый может зарегистрироваться и оставить свою анкету. Но если нет актерского образования, то в основном приходится вечно быть в массовке.



Как выглядит актер, следят в одном из цехов «Ленфильма». Каждый лацкан и манжет должен быть детально прошит, иначе не поверят. Правда, Ольга Ильина, которая этим занимается 30 лет, признается: нередко свою работу приходится отстаивать — перед художниками.



Кино в год 100-летия «Ленфильма» — это новые технологии. Постпродакшен нередко сводится к одному компьютеру. Цветокоррекция — кликом мыши, звук объемный настолько, что легко передвигается от одной киноколонки к другой, и потому его трудно передать в телесюжете.



Но мощные компьютеры не отменяют самого главного — творчества каждого сотрудника «Ленфильма», кто остается за кадром вот уже больше века: шьет, рисует, приколачивает, снимает или монтирует.



Подробности — в видеоматериале.