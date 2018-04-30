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    «Динамо» и «Рубин» поделили очки в Химках

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    «Динамо» и «Рубин» поделили очки в Химках

    «Динамо» и «Рубин» поделили очки в Химках

    «Динамо» и «Рубин» поделили очки в Химках
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • Московское «Динамо» и казанский «Рубин» разошлись миром в матче 28-го тура Российской футбольной Премьер-лиги.

    Голов в этой встрече болельщики, пришедшие на стадион в Химках, не увидели. Матч завершился вничью 0:0.

    Однако одно набранное очко позволило «Динамо» подняться на 11-е место в турнирной таблице и увеличить отрыв от пермского «Амкара» и 13-го места, то есть зоны стыковых матчей за право остаться в РФПЛ.


    «Рубин» с 36 очками занимает девятое место. Примечательно, что «Динамо» не может обыграть казанцев на протяжении восьми матчей — с 2012 года.

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