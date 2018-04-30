«Динамо» и «Рубин» поделили очки в Химках

92’ 0–0. Завершили матч команды. Плюс одно очко в турнирной таблице. Спасибо, что были с нами. #ДинамоРубин — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) April 30, 2018

Матч завершен



Играем вничью с «Динамо». Владела инициативой наша команда, но перевести это в забитые голы не получилось#ДинамоРубин #НашРубин pic.twitter.com/NORQ1OyiyP — «Рубин» Казань (@fcrk) April 30, 2018

Голов в этой встрече болельщики, пришедшие на стадион в Химках, не увидели. Матч завершился вничью 0:0.Однако одно набранное очко позволило «Динамо» подняться на 11-е место в турнирной таблице и увеличить отрыв от пермского «Амкара» и 13-го места, то есть зоны стыковых матчей за право остаться в РФПЛ.«Рубин» с 36 очками занимает девятое место. Примечательно, что «Динамо» не может обыграть казанцев на протяжении восьми матчей — с 2012 года.