На Украине уничтожили памятник генералу Ватутину

Вандалы уничтожили памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину в поселке Каменка Сумской области.
Об акте вандализма сообщается на странице ультраправой организации «Рассвет» в Facebook. Пост с фотографиями разрушенного памятника сопровождает насмешливая подпись: «Ватутин напился и убежал».
Генерал Ватутин во время Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт, участвовал в битве за Днепр и освобождал Киев от фашистов.
Мемориалы, посвященные Ватутину, не раз подвергались атакам на Украине. Так, в прошлом году в Киеве осквернили памятник советскому военачальнику, повесив на него оскорбительную табличку. А в марте этого года в городе Бердичеве Житомирской области вандалы разбили мемориальную доску на памятнике генералу.
ВАТУТІН НАПИВСЯ І ВТІКОпубликовано Світанок 29 апреля 2018 г.
У селі Кам’янка(Тростянецький район,Сумщина),що на межі з Харківщиною втік бовван ватутіну.
Чекаємо коли й інші втечуть)
Генерал Ватутин во время Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт, участвовал в битве за Днепр и освобождал Киев от фашистов.
Мемориалы, посвященные Ватутину, не раз подвергались атакам на Украине. Так, в прошлом году в Киеве осквернили памятник советскому военачальнику, повесив на него оскорбительную табличку. А в марте этого года в городе Бердичеве Житомирской области вандалы разбили мемориальную доску на памятнике генералу.
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