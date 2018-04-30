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    На Украине уничтожили памятник генералу Ватутину

    2 комментария
    • Фото: facebook.com
    На Украине уничтожили памятник генералу Ватутину

    На Украине уничтожили памятник генералу Ватутину

    На Украине уничтожили памятник генералу Ватутину
  • Фото: facebook.com

    • Вандалы уничтожили памятник Герою Советского Союза Николаю Ватутину в поселке Каменка Сумской области.

    Об акте вандализма сообщается на странице ультраправой организации «Рассвет» в Facebook. Пост с фотографиями разрушенного памятника сопровождает насмешливая подпись: «Ватутин напился и убежал».

    ВАТУТІН НАПИВСЯ І ВТІК

    У селі Кам’янка(Тростянецький район,Сумщина),що на межі з Харківщиною втік бовван ватутіну.
    Чекаємо коли й інші втечуть)

    Опубликовано Світанок 29 апреля 2018 г.


    Генерал Ватутин во время Великой Отечественной войны возглавлял Первый украинский фронт, участвовал в битве за Днепр и освобождал Киев от фашистов.

    Мемориалы, посвященные Ватутину, не раз подвергались атакам на Украине. Так, в прошлом году в Киеве осквернили памятник советскому военачальнику, повесив на него оскорбительную табличку. А в марте этого года в городе Бердичеве Житомирской области вандалы разбили мемориальную доску на памятнике генералу.

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