Самый теплый день года зафиксирован в Москве

Самым теплым днем 2018 года стало 30 апреля. Температура воздуха на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 15:00 поднялась до 23,5 градуса.
Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России, предыдущий температурный максимум был установлен в Москве 10 апреля (21,1 градуса). Температурный рекорд для 30 апреля в столице был установлен в 1969 году — 24,7 градуса.
По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни теплый воздух продолжит поступать в столичный регион, дневные температуры будут расти ежедневно: 1 мая до 23–25 градусов, 2 мая до 24–26 градусов. В пятницу, 4 мая, температура воздуха в Москве может достичь 27 градусов.
В Московском регионе в понедельник действует желтый уровень погодной опасности из-за возможной грозы и усиления ветра до 17 м/с. По данным Гидрометцентра, 1 мая в столице также возможны гроза, кратковременный дождь и порывы ветра до 12–17 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра России, в ближайшие дни теплый воздух продолжит поступать в столичный регион, дневные температуры будут расти ежедневно: 1 мая до 23–25 градусов, 2 мая до 24–26 градусов. В пятницу, 4 мая, температура воздуха в Москве может достичь 27 градусов.
В Московском регионе в понедельник действует желтый уровень погодной опасности из-за возможной грозы и усиления ветра до 17 м/с. По данным Гидрометцентра, 1 мая в столице также возможны гроза, кратковременный дождь и порывы ветра до 12–17 м/с.
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