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    Митинг в поддержку Telegram в Москве собрал 7500 человек

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Митинг в поддержку Telegram в Москве собрал 7500 человек

    Митинг в поддержку Telegram в Москве собрал 7500 человек

    Митинг в поддержку Telegram в Москве собрал 7500 человек
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Митинг в поддержку мессенджера Telegram в Москве собрал 7,5 тыс. участников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

    Акция состоялась на проспекте Академика Сахарова. Она прошла спокойно, без задержаний.

    ГУ МВД РФ по Москве: «На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие. В нем приняло участие 7500 человек. Грубых нарушений общественного порядка не допущено».

    Митинг против блокировки Telegram завершился массовым запуском бумажных самолетиков (символ мессенджера). По итогам была принята резолюция с заявлением о недопустимости блокировки сервиса, сообщает «Интерфакс».

    Из документа: «Наши права на тайну переписки, свободу слова и совести гарантированы Конституцией и не могут быть ограничены ни по закону, ни по совести».

    Участники акции потребовали прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отменить законы, ограничивающие свободу Интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство.

    Митинг прокомментировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» владелец Telegram Павел Дуров.

    Павел Дуров: «Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир».

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